Matura 2023. Egzamin z chemii i historii muzyki

Tegoroczna matura przeprowadzana jest w dwóch formułach. Nowej (Formuła 2023) dla absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz starej (Formuła 2015) dla uczniów techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwentów szkół branżowych II stopnia.

Egzamin z chemii

Chemia jako przedmiot dodatkowy znajduje się na szóstym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów. Do egzaminu ma przystąpić 24,1 tysiące osób. Jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 21,6 tys. absolwentów LO, czyli 13,7 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na dziesiątym miejscu (chce ją zdawać ok. 2,5 tys. absolwentów T i BSII, czyli 2,2 proc. z nich).

Maturzyści, którzy zdecydował się na zdawanie egzaminu z chemii, rozpoczęli pisanie o godz. 9:00. Przewidziany na jego ukończenie czas to 180 minut.

Matura. Historia muzyki

Zdecydowanie mniej uczniów zdecydowało się na egzamin z historii muzyki. Chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało 313 tegorocznych absolwentów: 251 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 62 techników i szkół branżowych II stopnia.

Egzamin z historii muzyki rozpocznie się o godzinie 14.00 i tak jak w przypadku chemii trwać będzie 180 minut.

Matura 2023. Egzaminy z których przedmiotów są dodatkowe?

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2023. Jaka część absolwentów przystąpi do tegorocznych egzaminów?

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

