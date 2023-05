Do sklepów trafiły czereśnie. Ceny odstraszają. "Szokujące"

W sklepach pojawiły się pierwsze czereśnie, jednak cena póki co nie zachęca do zakupu. Co prawda jest zdecydowanie taniej niż w zeszłym roku, kiedy to ceny poszybowały do 260 złotych za kilogram, ale i tak w niektórych miejscach owoce te kosztują sporo ponad sto złotych. Na tańsze czereśnie trzeba poczekać do czerwca, kiedy do sprzedaży trafią polskie odmiany.