Jeśli masz ochotę skosztować najdroższych lodów na świecie, lepiej sięgnij głęboko do kieszeni, ponieważ będą droższe niż rodzinne wakacje - podaje guinnessworldrecords.com. Japońska firma Cellato postanowiła skomponować deser z bardzo rzadkich składników, co sprawia, że jego cena przekracza 6,5 tys. dolarów (ok. 27 tys. zł).