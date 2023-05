Kraje G7 we wspólnym oświadczeniu na szczycie w Hiroszimie wezwały Chiny do wywarcia presji na Rosję, by Moskwa "bezzwłocznie wycofała wojska z Ukrainy". W dokumencie poruszono także kwestię Tajwanu. Komunikat wywołał stanowczą reakcję Pekinu. MSZ nazwał go "wtrącaniem w wewnętrzne sprawy Chin".