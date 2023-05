Koło Białowieży (woj. podlaskie) polskie patrole zostały obrzucone kamieniami po tym, jak udaremniły próbę przedostania się z Białorusi do Polski grupie 13 cudzoziemców. "Niektóre osoby były zamaskowane, posiadały radiotelefony" - podała Straż Graniczna w niedzielę rano na Twitterze podkreślając, że nielegalna migracja cały czas jest wspierana przez białoruskie służby.

Zatrzymany k. Bobrownik tzw. kurier nielegalnych migrantów, którym okazał się obywatel Uzbekistanu, przewoził siedmiu Afgańczyków. W tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali dotąd ok. trzystu osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania wschodniej granicy.

W dn.20.05 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾81 os.m. in.ob.Maroka, Nigerii i Indii, w tym 11 os. na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾.#PSGBobrowniki za pomocnictwo zatrzymano ob.Uzbekistanu, mężczyzna przewoził 7 ob.Afganistanu.



Szturm migrantów na polską granicę. Zapory im niestraszne

Od początku roku Straż Graniczna odnotowała w sumie ok. 9,7 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. takich prób; w maju - łącznie ok. 1,8 tys. Migranci pochodzili z ponad 40 krajów.

Na 206 km granicy polsko-białoruskiej działa zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem – zbudowanej w ub. roku na 186 km granicy – zapory stalowej o wysokości 5,5 m.

Do zakończenia budowy zapory elektronicznej brakuje jeszcze 150 metrów instalacji na ostatnim z jedenastu odcinków, zlokalizowanym w okolicach Narewki i Białowieży; prace techniczne uniemożliwiają tam obecnie warunki w terenie, bo miejsca te są zalane wodą. Instalacja będzie możliwa, gdy poziom wody opadnie.

W Podlaskiem zamknięte są do odwołania wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE.

Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa.

Pasem drogi granicznej jest – według definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej – obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

