Podlaski oddział Straży Granicznej dotarł do materiału filmowego, który pokazuje jak wygląda proces rekrutacji tzw. "kurierów" przez służby białoruskie. Jak przekazała SG, jest to niezwykle dochodowy interes. Dodano, że czerpią z niego zyski organizatorzy i służby białoruskie.

- W materiale do którego dotarli funkcjonariusze podlaskiego oddziału SG udzielane są szczegółowe instrukcje w jaki sposób zaangażować się w nielegalny proceder - powiedziała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz. - Za nielegalną migrację na granicy polsko-białoruskiej odpowiedzialne są służby białoruskie, które zaangażowane są w organizowanie przekraczania granicy naszego państwa wbrew obowiązującym przepisom - dodała.

Każdego dnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej łapią "kurierów" - pomocników i organizatorów w przekraczaniu granicy wbrew przepisom. Od początku tego roku zatrzymano już 249 osób zaangażowanych w ten nielegalny proceder. W pierwszych czterech miesiącach roku 2022 zatrzymanych zostało 88 organizatorów.

- Ci ludzie przemieszczają się kilkoma aut, nierzadko pilotowani przez "czysty" pojazd - powiedziała mjr Katarzyna Zdanowicz. - Po drogach poruszają się z dużą prędkością, ignorują zasady ruchu drogowego i nie stosują się do podawanych przez uprawnione służby sygnałów do zatrzymania - dodała.

Jak zauważyła rzeczniczka, w ostatnim czasie doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem tych osób. - "Kurierzy" uciekając przed kontrolą tracili panowanie nad autem i wypadali z dróg. Zdarzało się, że kierowcy samochodów z nielegalnymi migrantami prowadzili bez uprawnień lub będąc pod wpływem narkotyków - przekazała.

#FunkcjonariuszeSG dotarli do materiału,który pokazuje jak wygląda rekrutacja tzw. "kurierów" przez służby białoruskie.

Proceder nielegalnego przekraczania granicy z🇧🇾do🇵🇱jest sztucznie wywołany przez służby🇧🇾i nadzorowany przez grupy przestępcze z nimi współpracujące.

1/3⬇️ pic.twitter.com/SaaMhgfYcD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 27, 2023

Osoba przewożąca migrantów nielegalnie otrzymuje od 500 euro od osoby

Grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi przez granicę i przewozem ich na zachód Europy w związku ze skutecznym działaniem służb zmuszone są szukać nowych metod. Zależy im na sfinalizowaniu nielegalnego i dochodowego zlecenia.

"Kurier" za przewóz osób, które nielegalnie przekroczyły granice naszego państwa otrzymuje od 500 do 700 euro za osobę. Oferty te przedstawiane są między innymi w filmach instruktażowych umieszczanych w mediach społecznościowych w grupach, gdzie cudzoziemcy poszukują pracy.

Zatrzymanym "kurierom" za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od pięciu do 10 lat.

