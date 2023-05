34-letnia matka poniżała, głodziła i izolowała czwórkę swoich dzieci. Gdy były nieposłuszne, w ramach kary matka okładała je pięściami. Dzieci były też zmuszane do nocnego karmienia swojego miesięcznego braciszka, bo była zmęczona. Kobieta została zatrzymana.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili postępowanie dotyczące znęcania nad dziećmi. W trakcie śledztwa mundurowi ustalili, że 34-latka znęcała się nad czwórką swoich dzieci. Najstarsze miało 9 lat, a najmłodsze jedynie miesiąc. Dzieci były izolowane i miały zakaz kontaktu z rówieśnikami.

Legnica: Matka biła, izolowała i głodziła dzieci

34-latka wyręczała się dziećmi przy wszelkich obowiązkach domowych. Kazała opiekować się starszym dzieciom najmłodszym, miesięcznym chłopcem. Dzieci musiały karmić go w nocy, gdy kobieta chciała spać. Do ich obowiązków należało też, przewijanie i uspokajanie noworodka, kiedy ten płakał.

ZOBACZ: Kolumbia: Dzieci przeżyły katastrofę samolotu. Odnaleziono je w dżungli po dwóch tygodniach



Mieszkanka Legnicy znęcała się nad swoimi dziećmi fizycznie i psychicznie. Gdy dzieci nie chciały wykonywać jej poleceń biła je pięściami po głowie, twarzy i całym ciele. Dodatkowo szarpała, krzyczała, poniżała i wyzywała, gdy były wobec niej nieposłuszne.



Policja ustaliła, że 34-latka nie dbała także o higienę dzieci. Kobieta nie przyrządzała dzieciom posiłków i ograniczała im jedzenie.

Rodzeństwo trafiło do domu dziecka

Jak podała KMP w Legnicy, kobieta została zatrzymana kilka dni temu i umieszczona w policyjnym areszcie. Czwórka dzieci trafiła do domu dziecka. Okazało się, że legniczanka była już karana za znęcanie się nad dziećmi w 2021 roku.

ZOBACZ: Lublin: Pierwsze dziecko znalezione w oknie życia przy hospicjum dla dzieci

"Na podstawie zgromadzonych materiałów, policjanci i Prokurator Rejonowy w Legnicy wystąpił do sądu o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu. Sąd nie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 34-latki dozór policji oraz zakaz zbliżania się do dzieci" - napisała w komunikacie komisarz Jagoda Ekiert.



Za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osoba najbliższą, lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

WIDEO: Sokołów Podlaski: Autobus potrącił kobietę z dziećmi. Nie żyje 6-latka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dsk/polsatnews.pl