Matka Kamilka z Częstochowy spodziewa się kolejnego dziecka? Nowe ustalenia

Ucieczki z domu i ślady pobicia na ciele. Mimo wielu niepokojących sygnałów, nie znalazł się nikt, kto na czas pomógłby maltretowanemu przez ojczyma Kamilkowi z Częstochowy. 27-letni Dawid B. został zatrzymany wraz z matką chłopca, która ma być w kolejnej ciąży. - Mam żal do brata. Ja to bym zrobił tak: śmierć za śmierć - mówi pan Piotr, brat Dawida B. Materiał "Interwencji".

- Ja cały czas płaczę, myślę i mówię: Boże, pomóż mojemu synkowi, żeby żył, bo ja bez niego żyć nie będę umiał - takimi słowami niespełna miesiąc temu Artur Topól, biologiczny ojciec 8-letniego Kamila zakończył rozmowę z naszą redakcją. Jego syn przez 35 dni walczył o życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety, w poniedziałek 8 maja chłopiec tę walkę przegrał.

- O 6 czy o 7 nad ranem zmarł. No to pięknie, to sobie brat zrobił - mówi nam pan Piotr, brat Dawida B.

Dramat Kamila rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami. Chłopiec był bity i kopany po całym ciele, przypalany papierosami, polewany wrzątkiem, a nawet sadzany na rozgrzanym piecu węglowym. Taki los zgotował mu jego ojczym - 27-letni Dawid B. oraz matka - 35-letnia Magdalena B., która nie udzieliła pomocy własnemu dziecku. Wszystko to - nieoficjalnie - za uszkodzenie telefonu ojczyma.

Dramat Kamilka

- Moja była żona zadzwoniła i prosiła, żebym przyjechał i go zabrał do siebie do domu, umył go i do szpitala wiózł. Chciała, żeby to było na nas. Wysłała zdjęcie, jak siedzi na podłodze z poparzoną twarzą i klatką piersiową - mówił nam Artur Topól, ojciec Kamila, gdy realizowaliśmy pierwszy reportaż o koszmarze Kamila.

- Wszedłem wtedy do domu i zobaczyłem, że Kamil leży na łóżku i płacze: "Tata pomóż, ciocia pomóż, Mateusz pomóż" - dodaje.

Magdalena B. i Dawid B. razem z dziećmi często przeprowadzali się z jednego miasta do drugiego. Jeśli rodziną zaczynały interesować się różne instytucje, uciekali. Uciekał też Kamil: od matki i jej męża. Instytucje, które miały chronić Kamila i jego rodzeństwo twierdzą, że zrobiły wszystko, aby zapobiec tragedii. Niestety, chłopiec nie żyje.

- Dziecko było radosne, uśmiechnięte, nie miało żadnych tego typu rzeczy - słyszymy od pracownicy szkoły Kamila.

- Cały czas płakał, bo "mama go bije", bo "Dawid go bije, przypala papierosami". Ja to zgłaszałem, ale żadne instytucje nic nie zrobiły, powiedzieli, że nic niepokojącego nie widzieli - mówił nam z kolei Artur Topól, ojciec Kamila.

Czy można było uniknąć tragedii?

- Czy uniknęlibyśmy tej tragedii? Trudno powiedzieć, nikt nie mieszka 24 godziny na dobę z daną rodziną - mówi Magdalena Jajkiewicz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

- W marcu wróciła i była naszą opieką. Nie dostaliśmy całej dokumentacji dotyczącej tego, jak ta rodzina funkcjonowała w Olkuszu. Dla nas to była nowa rodzina, którą trzeba rozeznać - zaznacza Małgorzata Mruszczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Od Katarzyny Matras z policji w Olkuszu dowiadujemy się z kolei, że mundurowi nie mieli żadnej informacji o tym, żeby w rodzinie "mogło dochodzić do przemocy czy byłyby jakikolwiek sygnały, które mogłyby nas niepokoić".

Matka Kamilka spodziewa się dziecka?

Rozmawiamy z Piotrem, bratem Dawida B. Twierdzi on, że matka Kamila spodziewa się kolejnego dziecka.

- Pan ma kryminalną przeszłość? - zapytała reporterka "Interwencji".



- Czterej byliśmy bracia i wszyscy żeśmy siedzieli - odparł Piotr B.

- To co miało na was taki wpływ?

- Nie wiem. Ja to byłem w trzech czy czterech domach dziecka.

- Teraz Dawid taki los zgotował swoim dzieciom.

- No. I sąsiadka mi mówiła, że Magda jest w ciąży.

- Magda jest w ciąży?

- Tak. I znowu trzecie dziecko będzie zabrane.

- Magda z Dawidem spodziewają się kolejnego dziecka?

- Tak. Tak.

- Dwanaścioro ich mieszkało w tym mieszkaniu, jej siostra i jej szwagier. I dlaczego oni nic nie zrobili? Ja zadaję sobie pytanie i nie mogę znaleźć odpowiedzi, dlaczego wychodząc z pokoju, idąc do kuchni czy łazienki nie zauważyli od środy, że dziecko leży w łóżku i płacze, że potrzebuje pomocy, nie zareagowali - skomentował Artur Topól, biologiczny ojciec Kamila.

Aneta J. czyli ciotka Kamila oraz jej mąż usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy.

Ostatnie pożegnanie Kamila zaplanowano na sobotę 13 maja na cmentarzu w Częstochowie. Magdalena i Dawid B. na pogrzebie się nie pojawią.

- Ktoś mi dał garnitur, jakieś buty mają przywieźć i na ten pogrzeb. Ogolić się, przygotować na pogrzeb. Idę, bo jakby nie było wujkiem byłem. Żebym gdzie nie dostał, bo to poszło na całą Polskę - komentuje pan Piotr, brat Dawida B.

