Tir wyprzedzający tira to autostradowa klasyka. Kierowcom aut osobowych, którzy jadą za ciężarówkami, trudno w takiej sytuacji utrzymać nerwy na wodzy.

- Dojadą do siebie i zwalniają. I sobie albo rozmawiają, albo pokazują różne gesty - skarży się pan Ryszard, kierowca.

Koniec "wyścigów słoni". Pomysł przedstawił minister Adamczyk

Wkrótce tak zwane "wyścigi słoni" mają być jednak ukrócone. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił, że rząd przyjął właśnie projekt ustawy, który ma regulować poruszanie się tirów na drogach szybkiego ruchu.



- Celem jest to, żeby zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu – tłumaczy minister.

Teraz zakazy obowiązują, ale tylko na wybranych trasach, w tym na A2 między Warszawą a Łodzią czy na autostradowej obwodnicy Poznania.



- Ma to wpływ na płynność ruchu samochodów osobowych i stąd też te obostrzenia, do których kierowcy muszą się stosować - mówi kom. Maciej Świechowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Kierowcy ciężarówek nie chcą zakazu. "To idiotyczny pomysł"

Stosowania nowych, zapowiadanych regulacji nie wyobrażają sobie kierowcy ciężarówek. Podkreślają, że czas w ich pracy ma kluczowe znaczenie.

- Każdy chce być na czas na rozładunku i są takie sytuacje, że trzeba, bo na przykład na odcinku powiedzmy 800-kilometrowym, który mamy do zrobienia, każda minuta jest cenna - twierdzi pan Damian, kierowca ciężarówki.

Kierowca Dariusz mówi ostrzej: - To idiotyczny pomysł. Załóżmy, że jedna ciężarówka jechałaby 70 km/h, to byłby taki korek jak z Warszawy do Strychowa.

Nowy zakaz dla tirów. Eksperci komentują

Za wyprzedzanie na zakazie kierowcy tirów dziś muszą słono płacić. Obecnie mandat wynosi tysiąc złotych, w warunkach recydywy nawet dwa tysiące. Jednak zdaniem ekspertów, nawet jeśli nowe przepisy wejdą w życie, mało kto będzie ich przestrzegał.

- Jeden jedzie 70 km/h, drugi 90, mają przed sobą daleką drogę. Nie bardzo widzę, żeby ten przepis mógł funkcjonować - ocenia Tomasz Płaczek, Automobilklub Wielkopolski.



Na razie nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Minister infrastruktury zapowiedział, że chciałby, żeby regulacje były gotowe przed wakacjami.

