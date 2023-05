Gdy Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo" pomagało - na prośbę Leśnictwa Żółwin Nadleśnictwa Bydgoszcz - w oczyszczaniu dróg leśnych po "żarcie" z wysypaniem na nie podkładek papowych z gwoździami, natrafiło na inne znalezisko.

Okazało się, że leśniczy Adam Kata 23 lata temu zgubił w lesie o powierzchni 1800 hektarów złotą obrączkę. Żartował, że chciałby ponownie ją zobaczyć.

"Spełniliśmy jego prośbę, udało nam się" - napisali członkowie "Bractwa". Po 23 latach zguba powróciła do właściciela.

W sieci opublikowano zdjęcia przedstawiające szczęśliwego leśniczego i znalazców.

Obrączka z czasów średniowiecza

Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku dokonano innego niezwykłego znaleziska.

69-latek w Anglii znalazł... obrączkę wartą 47 tysięcy dolarów. Pochodzi ona z okresu średniowiecza. Zachowała się w idealnym stanie.

Natknął się on na średniowieczną obrączkę ślubną z diamentem w "niemal idealnym stanie". Na początku myślał, że to opakowanie po cukierku. Kiedy ją wykopał, była cała pokryta błotem. - Wróciłem do domu i zdałem sobie sprawę, że jest cenniejsza niż myślałem - mówił CNN.

ac/pgo/ Polsatnews.pl