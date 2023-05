Trwają poszukiwania obiektu, który w piątek wieczorem wzbudził alarm w Centrum Operacyjnym MON, wlatując w przestrzeń powietrzną naszego kraju. Dwa dni po tym, jak ruszyło poszukiwanie szczątków "przypominającego balon" obiektu, pod Szczecinkiem znaleziono fragmenty czegoś, co pasowało do opisu podanego przez wojsko. Okazało się, że był to polski balon meteorologiczny.

W niedzielę wieczorem media obiegła nieoficjalna wiadomość o znalezieniu niedaleko Szczecinka w Pomorskiem fragmentów obiektu "przypominającego balon". Informacja ta zbiegła się z komunikatem rzecznika WOT mjra Witolda Sury, który ogłosił zakończenie poszukiwań tego dnia w woj. kujawsko-pomorskim, bo nie przyniosły one rezultatu.

Z nieba pod Szczecinkiem spadł balon. Ale nie pochodził z Białorusi

Zapytaliśmy Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, czy udało się ustalić, co dokładnie spadło na Pomorzu. Na szczątki natknięto się na prywatnej posesji w Białym Borze.

Resort obrony w przesłanym redakcji portalu polsatnews.pl krótkim oświadczeniu rozwiał wątpliwości co do pochodzenia tajemniczego znaleziska. "Obiekt znaleziony w Białym Borze niedaleko Szczecinka to polski cywilny balon meteo należący do stacji meteorologicznej w Świdwinie" - brzmi komunikat MON-u.

Trzy dni poszukiwań "obiektu z Białorusi" bez rezultatu

W sobotę Centrum Operacji Powietrznych zauważyło lecący z kierunku Białorusi najprawdopodobniej balon obserwacyjny, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Lot obiektu śledzono do momentu utracenia kontaktu radarowego w okolicach Rypina.

Niezwłocznie podjęto decyzję o postawienie w stan gotowości sił Wojsk Obrony Terytorialnej i przydzielenie żołnierzy do działań poszukiwawczych. Mimo trwającej od trzech dni akcji do tej pory obiekt nie został znaleziony.

Ponadto - jak informuje resort - żołnierzom WOT pomaga w poszukiwaniach wojskowy śmigłowiec Mi-8 oraz bezzałogowy statek powietrzny.

