PN: Obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Widziano go we wsi Kipichy

Dziennikarze Polsat News dotarli do świadków, którzy wydzieli balon we wsi Kipichy w województwie mazowieckim w powiecie żuromińskim.

Balon w polskiej przestrzeni powietrznej

Informację o obiekcie w polskiej przestrzeni powietrznej podało w sobotę Ministerstwo Obrony Narodowej. Centrum Operacji Powietrznych oceniło, że najprawdopodobniej był to balon obserwacyjny.

"Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina" - podał resort. Jak zaznaczono, rozpoczęte zostały poszukiwania obiektu.

Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

Trwają poszukiwania obiektu powietrznego

Kilka godzin po tym, jak resort ogłosił pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu lecącego z kierunku Białorusi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców trzech województw (pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) alert.

"Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najbliższy posterunek Policji" - zaapelowano.

Uwaga ‼️ Alert RCB ‼



"Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najblizszy posterunek Policji."



Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców na terenie 3 województw. pic.twitter.com/3zgmmyLUVo — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 13, 2023

Incydent podczas konferencji prasowej w sobotę komentował wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

- Liczymy, że znajdziemy ten obiekt tak szybko, jak to możliwe. Będziemy chcieli ustalić, co zostało wprowadzone w naszą przestrzeń powietrzną - podkreślił. Jak zaznaczył, "jeśli to balon szpiegowski, traktowałbym to bardziej jako element prowokacji ze strony Białorusi niż chęć uzyskania informacji wywiadowczych".

anw/Polsat News