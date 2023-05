Kaczyński na konwencji PiS: bezpieczeństwo to dziś podstawa

W sobotę rozpoczęła się konwencja programowa PiS. Bierze w niej udział m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, czy była prezes rady ministrów Beata Szydło. - Dziś musimy zwrócić się do społeczeństwa, narodu, do Polaków. Ta rozmowa trwa już od kilku lat - powiedział prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

- Zacznę od słów, które są znane: "Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego". Czyli dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i każdemu obywatelowi niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest i jakie ma poglądy - powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Nazwaliśmy naszą konwencję ulem, bo to symbol ciężkiej pracy

- Jeśli chcemy próbować temu wyzwaniu podołać, to musimy zwrócić się do społeczeństwa, narodu, do Polaków. Ta droga rozmowy trwa - dodał.

Jak wyjaśnił, konwencja PiS została nazwana ulem, bo to symbol ciężkiej pracy. - A my jej bardzo, ale to bardzo potrzebujemy - podkreślił. Zapowiedział, że w ciągu tych dniu odbędzie się szereg tematycznych spotkań, wśród nich panele związane z: rolnictwem (prowadzący Robert Telus), bezpieczeństwem energetycznym (Jacek Sasin) czy z rodziną (prowadząca Beata Szydło).

Wystartował #ProgramowyUL Prawa i Sprawiedliwości. Śledźcie dyskusję dziś i jutro w naszych mediach społecznościowych! pic.twitter.com/VQ0njx3AOk — Radosław Fogiel (@radekfogiel) May 13, 2023

- Planowaliśmy na połowę maja debatę programową, a na drugą połowę czerwca - konwencję wyborczą - powiedział w piątek szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

Konwencja PiS. "Nie tylko ludzie z pisowskiej bańki"

Jak wyjaśnił, będzie to programowy ul Prawa i Sprawiedliwości, czyli bardzo nowoczesna i oryginalna formuła debaty o programie. Debata jest wypadkową naszych spotkań, które odbyliśmy w Polsce.

ZOBACZ: Tomasz Poręba: Konwencja PiS zapowiada się ciekawie. Jesteśmy pracowici jak pszczoły

Zapowiedział, że wśród gości konwencji mają znaleźć się osoby ze świata sportu i kultury, np. piłkarz Sebastian Mila czy bramkarz piłki ręcznej Sławomir Szmal. - To nie będą ludzie tylko z bańki pisowskiej, tylko z szeroko rozumianego świata ekspertów - stwierdził Poręba.

Zabraknie polityków Suwerennej Polski

Na konwencji zabraknie jednak polityków Suwerennej Polski. - To programowy ul Prawa i Sprawiedliwości. Będzie debata o suwerenności Polski - zauważył Poręba. Na pytanie, czy wśród gości znajdzie się Paweł Kukiz, powiedział, że nie wie. - Być może będzie, być może nie. To nie jest do końca pewne - powiedział europoseł.

Na uwagę o spory między obozem PiS a Suwerenną Polską, stwierdził, że "bardzo by chciał pójść do wyborów z Suwerenną Polską". - Jeśli nie, to możemy przegrać. Jeśli pójdziemy w szeroko zjednoczonym obozie Zjednoczonej Prawicy, to wygramy te wybory - powiedział Poręba. - Jest świat medialny i świat dyskretnej polityki. Tam relacje są poprawne - dodał.

- Sprawczość i odpowiedzialność to nasze DNA. Jeśli chodzi o wiarygodność, to opozycja ma problem - stwierdził Poręba. Podkreślił, że twarzą kampanii będzie Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki i inni czołowi politycy PiS.

WIDEO: "To mogła być prowokacja". Generał Polko o rakiecie znalezionej pod Bydgoszczą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/polsatnews.pl