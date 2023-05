- Nagle z dwóch 2,8 mln przechodzimy do prawie 14,5 miliona uprawnionych do korzystania z darmowych leków. W takim wypadku, z oczywistych względów, rodzi się pytanie o koszt tego - mówił prof. Piotr Szukalski, odnosząc się nowych propozycji PiS w sprawie dostępu do pełnej refundacji leków.