Niezarejestrowany statek o długości 15 metrów transportował 2643 kilogramów kokainy wartej prawie 90 milionów dolarów - przekazały służby. Obiekt podwodny zmierzał najprawdopodobniej do krajów Ameryki Środkowej, a zatrzymanie go pozwoliło zabezpieczyć blisko sześć milionów porcji kokainy, które miały trafić na nielegalny rynek.

Narko-łódź przechwycona przez służby

- Zły stan zdrowia dwójki ocalałych jest najprawdopodobniej spowodowany wdychaniem toksycznych oparów, które pojawiła się wewnątrz łodzi na skutek problemów z paliwem - przekazał kapitan marynarki wojenny, Cristian Andres Guzman Echeverry.

En esta interdicción, se incautaron 3058 kg de clorhidrato de cocaína, frustrando el ingreso de 103 millones de dólares a organizaciones narcotraficantes y la comercialización de 7.6 dosis en las calles del mundo.#ContundenciaOperacional #PlanAyacucho pic.twitter.com/gvi8REuBxK — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) May 12, 2023



Jak wynika z oświadczenia, cała "zawartość" łodzi, w tym znalezione ciała dwóch osób i rozbitkowie, została przewieziona do Tumaco, miasta w Kolumbii, gdzie o jej dalszych losach zadecyduje Korpus Dochodzeń Technicznych Prokuratury Generalnej.

Al interior de la embarcación, fueron hallados dos sujetos en malas condiciones de salud, y dos cuerpos sin vida, al parecer por la inhalación de gases tóxicos. Esta operación evitó el ingreso de más de 87 millones de dólares a estructuras de organizaciones narcotraficantes. pic.twitter.com/RFfYIvoMu3 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) March 12, 2023

Kolumbia. Statek z kokainą wartą 90 milionów dolarów

Na zdjęciach opublikowanych przez służby widać akcję z przejęcia narko-łodzi.

#LoÚltimo 🚨 en operación conjunta la @ArmadaColombia interceptó el más grande artefacto semisumergible navegando con alcaloides, en área general Pacífico sur, tripulado por 3️⃣ sujetos transportando en su interior 3️⃣0️⃣5️⃣8️⃣ kilogramos de alcaloides, con apoyo @FuerzaAereaCol pic.twitter.com/793wmsEwZa — Fuerza Naval del Pacífico (@FNP_ArmadaCol) May 12, 2023

En el #PacíficoColombiano, se logró la interdicción de un semisumergible que transportaba 2643 kg de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a más de 6 millones de dosis que tendrían como destino Centroamérica.#ContundenciaOperacional#PlanAyacucho



👉 https://t.co/uaqjmX9lhS pic.twitter.com/yy31V0IA9A — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) March 12, 2023

Narko-łódź to półzanurzalny statek służący do przemytu narkotyków. Od lat kolumbijska marynarka wojenna przejmuje nielegalne obiekty. Od 1993 roku udało się zatrzymać 228 tak zwanych "narco sub".

