Komunikat MON: Obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi

W sobotę rano Ministerstwo Obrony Narodowej powiadomił, że Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu. Jak przekazano, wleciał on z kierunku Białorusi.

MON: Obiekt z Białorusi w polskiej przestrzeni powietrznej

"Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina" - podało Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze.

Jak zaznaczono, Dowódca Operacyjny zadecydował o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej w celu poszukiwania obiektu.

Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

Informacje o obiekcie w polskiej przestrzeni powietrze pojawiły się w momencie, gdy rozgorzała dyskusja na temat incydentu pod Bydgoszczą, gdzie odkryte zostały szczątki rakiety. 27 kwietnia MON powiadomiło, że niedaleko Bydgoszczy w okolicach miejscowości Zamość odnalezione zostały szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego.

Następnego dnia Dowódca Operacyjny RSZ gen. Tomasz Piotrowski poinformował, że "trwają intensywne dochodzenia" w sprawie. Do sprawy w czwartek szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. - Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP zaniechał obowiązków i nie poinformował mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej- mówił.

Następnego dnia gen. Piotrowski opublikował oświadczenie, w którym apelował o "rozsądek".

- Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy. Bo ten przeciwnik już tylko na to czeka. Apeluję do państwa, abyśmy byli silni i skonsolidowani. Abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam - mówił.

