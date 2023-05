- Coraz więcej informacji mamy o zagrożeniach w przestrzeni powietrznej, co tylko może świadczyć o tym, że wojna za naszymi granicami jest coraz bardziej niebezpieczna. Jesteśmy państwem frontowym i tego typu ryzyko staje się powszechnością - mówił w Polsat News gen. Koziej, były szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Gen. Koziej: Myślę, że to nie pierwszy taki incydent

Jak dodał, być może to nie jest pierwszy incydent tego typu tylko pierwszy, o którym się tak szybko dowiadujemy. - Myślę, że ich mogło być więcej - podkreślił.

Jego zdaniem należy wzmocnić swoją obronę powietrzną, zwłaszcza wykrywanie, zdolności do wykrywania na niskich zdolnościach.

Zapytany, co się naprawdę mogło wydarzyć, ocenił: - Najprawdopodobniej balon spadł albo leci gdzieś na niskiej wysokości. Chociaż gdyby tak było, to dałoby się go zaobserwować. Nawet jeśli spadł, będzie trudno go znaleźć - wyjaśnił.

"Sytuacja kuriozalna"

- Zapewne system wojskowy jest w tym wszystkim winny, przynajmniej biorąc pod uwagę informacje, którymi dysponujemy. To kompromitacja systemu wojskowego. System kierowania siłami zbrojnymi na poziomie polityczno-strategicznym też nie pracuje normalnie.



Stwierdził, że "nie może być tak, że minister obrony narodowej ma tak duże zarzuty pod adresem dowódcy operacyjnego, a jednocześnie tenże dowódca operacyjny wciąż odpowiada za reagowanie na zagrożenia ze wschodu". - I wciąż jest na stanowisku, wciąż kieruje - dodał.



- Szef MON, jeśli te wszystkie zarzuty to prawda, powinien wziąć pod pachę pana generała Piotrowskiego, pójść do prezydenta, uzgodnić, ustalić wszystko. Teraz jest sytuacja kuriozalna - człowiek z takimi zarzutami odpowiada za ochronę Polski na wschodniej granicy - podkreślił.

MON: Obiekt z Białorusi w polskiej przestrzeni powietrznej

W sobotę rano Ministerstwo Obrony Narodowej powiadomił, że Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu. Jak przekazano, wleciał on z kierunku Białorusi.

"Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina" - podało Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze.

Jak zaznaczono, Dowódca Operacyjny zadecydował o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej w celu poszukiwania obiektu.

nb/ac/polsatnews.pl