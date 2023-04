Pożar zoo w Borysewie. Zginęły zwierzęta

W piątek nad ranem doszło do pożaru drewnianego budynku na terenie Zoo Safari w Borysewie (woj. łódzkie). Przedstawiciele obiektu poinformowali, że zginęło kilkanaście zwierząt.

- Przed godz. 5 strażacy zostali wezwani do pożaru na terenie Zoo Safari Borysew w powiecie poddębickim. Palił się drewniany budynek o wymiarach ok. 100 m kw. W momencie dojazdu zastępów na miejsce był cały objęty pożarem - poinformował rzecznik KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Zginęły małpy i papugi

Przedstawiciele zoo przekazali na Facebooku, że płonęły budynki papugarni i małpiarni na tzw. Świecie Wodnym.

W wyniku pożaru zginęło kilkanaście zwierząt - 7 małp i 40 papug.

Z ogniem walczyło pięć zastępów straży pożarnej. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej" - czytamy na profilu ZOO Borysew.

- Współpracujemy ze służbami, by wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Budynki to tylko infrastruktura, zawsze możemy odbudować, ale zwierzęta były z nami od lat. To budowane konsekwentnie bliskie więzi między nami - powiedział Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew.

"Świat Wodny w Zoo Borysew to nowa inwestycja ogrodu. Jego budowa trwała trzy lata. W sezonie mieszkają tu także lemury, pawie czy pelikany baba. W trakcie pożaru były jeszcze w innej części Zoo" - czytamy na stronie zoo.



"Mimo, że majówka odbywa się normalnie, Świat Wodny będzie wyłączony ze zwiedzania" - poinformowali przedstawiciele obiektu.

