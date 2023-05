W czwartek sąd w Petersburgu zgłosił wyrok - dwa lata więzienia w zawieszeniu dla 60-letniej Iriny Cybaniewej. Początkowo prokurator zażądał dla oskarżonej kary trzech lat w zawieszeniu. Rosyjskie media donosiły, że groziło jej do pięciu lat.

Pisała, że Putin to "potwór i zabójca". Zapadł wyrok na emerytkę

Kobieta w październiku zeszłego roku poszła na rosyjski cmentarz Serafimowski. Miała zostawić na grobie rodziców Władimira Putina odręczną notatkę.

Na kartce napisała, żeby matka i ojciec "zabrali do siebie" prezydenta Rosji, bo "z jego powodu jest tyle bólu i nieszczęść, a cały świat modli się o jego śmierć". Dodała, że "wychowali potwora i zabójcę".

60-latka przyznała się do winy. Nie sądzi jednak, że powinna odpowiadać za swój czyn przed sądem.

Emerytka trafiła do aresztu domowego. Zakazano jej rozmów i korzystania z sieci

Kobieta była przerażona, gdy dowiedziała się z telewizji, że służby poszukują osoby, która zostawiła notatkę na grobie rodziców Putina. Śledczy dotarli do niej dzięki odciskom DNA, zostawionymi na kartce.

Rosyjski portal Meduza podał, że sąd w zeszłym roku umieścił kobietę w areszcie domowym. Miała zakaz wychodzenia i rozmowy z kimkolwiek na temat swojej sprawy. Nie mogła również korzystać z telefonu i internetu.

"Nie wiedziałem, co robię. Napisałam notatkę ze strachu" - tłumaczyła przed sądem, cytowana przez rosyjskie opozycyjne media MediaZona. Dodała, że miała poczucie, że przez to, co zrobiła, "może wybuchnąć wojna nuklearna".

