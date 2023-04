- Zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 roku, po czerwcu, rzucili komuniści - powiedział Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia radomskiego lotniska. Port ma długą historię inwestycji, upadłości i pytań o sens budowy. Rejsy są zaplanowane od 28 kwietnia.

- To parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wierzyli w to, że ta inwestycja jest możliwa, jest potrzebna - powiedział Mateusz Morawiecki, podczas otwarcia portu lotniczego w Radomiu. Szczególnie dziękował Markowi Suskiemu, Wojciechowi Skurkiewiczowi, Andrzejowi Kosztowniakowi, Annie Kwiecień i Adamowi Bielanowi.

- Mało kto wierzył, że ta inwestycja zostanie w ogóle dokończona. (...) To jest dla mnie dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto, po 1976 roku, po czerwcu, rzucili komuniści - mówił dalej premier.

Morawiecki: Lotnisko w Radomiu ma ogromny sens

Morawiecki argumentował, że lotnisko w Radomiu ma "ogromny sens". - Ten port był krytykowany przed władze Platformy Obywatelskiej, przez posłów PO. Oni do dziś wierzą w rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny - wielkie miasta niech się rozwijają - wskazał. - Dzisiaj port Warszawa Okęcie jest absolutnie przeładowany, a więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa Okęcie, a w przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma więc wielki sens infrastrukturalny, logistyczny - podkreślił premier.

- Tak jak pokazaliśmy, że można zwalczyć zmorę III Rzeczypospolitej - bezrobocie, tak pokażemy, że rozwój zrównoważony jest możliwy. To lotnisko się do tego przyczyni - uważa Mateusz Morawiecki.

Rejsy z Radomia ma obsługiwać LOT. Od 28 kwietnia pasażerowie będą mogli udać się do trzech europejskich miast: Paryża, Rzymu i Kopenhagi.

Długa historia radomskiego lotniska

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 roku. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł.



Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 roku upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiły Polskie Porty Lotnicze i wybudowało je prawie od nowa. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Według PPL terminal będzie mógł na początku przyjąć ok. miliona pasażerów w ciągu roku, a docelowo - ponad trzy miliony osób rocznie.

Jednak, jak informowaliśmy w kwietniu, zanim lotnisko przyjęło pierwszych podróżnych, z jego oferty zdążyły zniknąć połączenia.

