Grzegorz Gęsikowski z Dąbrowy Górniczej z dnia na dzień dowiedział się, że musi zająć się czwórką wnuków, bo jego córka trafiła do więzienia. - Córka zostawiła dzieci, zadzwoniła do mnie policja… Później córka prosiła: "Tata, weź dzieci. Nie zostawiaj ich. Weź je do siebie" - powiedział w materiale "Interwencji".

Ostatnie lata nie były łatwe dla 51-letniego Grzegorza Gęsikowskiego z Dąbrowy Górniczej. Najpierw zmarła jego żona, potem jego córka trafiła do aresztu. Mężczyzna z dnia na dzień musiał zatroszczyć się o czworo swoich wnucząt.

- Moje życie zmieniło się z dnia na dzień. Córka zostawiła dzieci, zadzwoniła do mnie policja… Później córka prosiła: "Tata, weź dzieci. Nie zostawiaj ich. Weź je do siebie". Całe życie je wychowałem. Bartuś, Wera - to są duże już dzieci. Marika, mały Kubuś wychowani prawie ze mną, to gdzie mam ich oddać, komu – mówił Grzegorz Gęsikowski.

Złe warunki mieszkalne. Pomogli wolontariusze

Pan Grzegorz od początku chciał opiekować się wnuczętami. Niestety ostateczna decyzja sądu była uzależniona od warunków mieszkaniowych. A te nie były nawet dobre. Z pomocą przyszli wolontariusze. Urzędnicy poinformowali, że rodzina otrzyma większy lokal.

- Dziadek śpi na podłodze, a my śpimy na łóżku. Kuba jak nie chce spać na łóżku, to śpi w wózeczku – opowiadała 11-letnia Weronika.

- Mam 1400 złotych renty rodzinnej po żonie, która zmarła półtora roku temu. I mam 1400 złotych na czworo dzieci, plus ja piąty. Koledzy mi pomagają, szef mi pomaga – tłumaczył Grzegorz Gęsikowski.

Pomoc deklarował również urząd miejski w Dąbrowie Górniczej.

- Prezydent ma możliwość przyznania mieszkania poza kolejnością w szczególnych sytuacjach. I jeśli uzna, że ta sytuacja tego wymaga, to pan na lokal, gdy ten się pojawi, nie będzie w ogóle czekał – przekazał Piotr Purzyński z ratusza w Dąbrowie Górniczej.

Nikt nie spodziewał się, że pomoc dla dziadka i jego wnucząt przyjdzie tak szybko. Poza nowym mieszkaniem, urzędnicy przyznali rodzinie wszystkie należące się świadczenia socjalne.

Rodzina otrzymała pomoc

- Zmieniło się dużo. Jestem zadowolony z mieszkania. Ładne, czyściutkie, wyremontowane, dzieci ładny pokoik mają. Będą miały zrobione wszystko. Nowe. Meble będą nowe – cieszy się pan Grzegorz.

- Dla nich były to bardzo trudne tygodnie. I powiem, że dla części dzieci to była traumatyczna sytuacja. Ale najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło – mówi Tatiana Duraj-Fert ze Stowarzyszenia Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne.

- Zaczynamy nowy rozdział, trzeba żyć do przodu. Myślę, że będzie dobrze. Na razie wszystko funkcjonuje, żeby tylko zdrowie było, to myślę, że dam radę – dodaje pan Grzegorz.

Kilka dni temu rodzina zaczęła wprowadzać się do nowego mieszkania. W nowym mieszkaniu każdy ma swój kąt. Dlatego teraz rodzina może zacząć nowe życie. A pan Grzegorz jest już spokojny, że wnuczęta pozostaną pod jego opieką.

- To wszystko, można powiedzieć, jest od obcych ludzi. Wszystko przyszło od obcych ludzi – powtarza pan Grzegorz.

- Jesteśmy wdzięczni za dobre słowo, za pomoc finansową, która napływa. Napływają paczki z całej Polski – dodaje pani Sylwia, przyjaciółka rodziny.

Paweł Gregorowicz/kg/"Interwencja"/Polsat News