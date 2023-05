36-letnia Kenyatta i 39-letnie Derek Colemanowie z Baton Rouge w stanie Luizjana mają troje dzieci. W 30. tygodniu czwartej ciąży Kenyatta poszła na badanie USG. Lekarka, która je wykonywała, była zaniepokojona.

- Powiedziała, że coś jest nie w porządku z mózgiem dziecka, a jego serce jest powiększone - wspomina Kenyatta w rozmowie z CNN.

Rodzice usłyszeli niepokojącą diagnozę

W końcu padła diagnoza: malformacja żyły Galena. Jest to stan, który występuje, gdy naczynie krwionośne, przenoszące krew z mózgu do serca, znane również jako żyła Galena, nie rozwija się prawidłowo. W rezultacie nadmierna ilość krwi obciąża żyłę oraz serce i może prowadzić do dalszych komplikacji zdrowotnych.

"Poważne urazy mózgu i niewydolność serca po urodzeniu to dwa wielkie wyzwania" - tłumaczy w rozmowie z CNN dr Darren Orbach, radiolog w Boston Children's Hospital i ekspert w leczeniu tego schorzenia.



Zazwyczaj niemowlęta są cewnikowane po urodzeniu, jednak dr Orbach wskazał, że takie leczenie często jest zbyt późne. "50-60 proc. dzieci z malformacją żyły Galena rodzi się bardzo chorych, 40 proc. z nich umiera" - mówi lekarz. Około połowa niemowląt, które przeżyją, doświadcza poważnych problemów neurologicznych i poznawczych.

Operacja w brzuchu matki

Colemanowie dowiedzieli się, że szpital w Bostonie może zoperować dziecko jeszcze przed jego urodzeniem. Istniało co prawda ryzyko przedwczesnego porodu lub wystąpienia u płodu udaru krwotocznego, ale rodzice czuli, że nie ma innej możliwości niż zabieg w brzuchu matki.



Operacja odbyła się 15 marca, dokładnie miesiąc po badaniu USG, które wykryło wadę rozwojową. Lekarze musieli upewnić się, że płód jest ustawiony we właściwej pozycji, z głową skierowaną w stronę ściany brzucha matki. Dr Louise Wilkins-Haug wyjaśnia, że zastosowano technikę zapożyczoną z prenatalnych operacji kardiologicznych. Kiedy płód jest już w optymalnej pozycji, otrzymuje zastrzyk, aby się nie ruszał. Dostaje też zastrzyk na uśmierzenie bólu.

Chirurdzy wprowadzili igłę przez ścianę brzucha, ostrożnie przewlekając przez nią cewnik, aby maleńkie metalowe cewki mogły wypełnić żyłę, spowolnić przepływ krwi i zmniejszyć ciśnienie.



Stan płodu natychmiast się poprawił, a skany wykazały zmniejszone ciśnienie krwi w kluczowych obszarach mózgu.

Mała wojowniczka

Dwa dni po operacji, w 34. tygodniu ciąży, Kenyatta zaczęła rodzić. 17 marca urodziła się ważąca 1,8 kilograma Denver Coleman.



"To był najpiękniejszy moment, móc ją trzymać, wpatrywać się w nią i usłyszeć jej płacz” - przyznaje matka dziewczynki.



Lekarze byli zadowoleni ze stabilnego stanu dziecka, które nie potrzebowało żadnych natychmiastowych zabiegów - czy to cewnikowania, czy wspierania funkcji serca lekami, jak ma to często miejsce w przypadku noworodków z malformacją żyły Galena.



Dwa miesiące po narodzinach Denver nadal prawidłowo się rozwija. Nie musi przyjmować leków na niewydolność serca, a wyniki badań neurologicznych są w normie.



"Pokazała nam że jest wojowniczką, że chce tu być" - mówi Kenyatta.

