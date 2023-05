Do tragicznych wydarzeń w domu dziecka w Tomisławicach doszło we wtorek ok godz. 23. W chwili ataku w budynku przebywało 12 podopiecznych i opiekunka.

Atak nożownika. Nie żyje 16-latka

Do placówki wszedł 19-latek, który zaatakował ostrym narzędziem 10 osób. - W wyniku ataku śmierć na miejscu poniosła 16-letnia, podopieczna placówki. Pięć innych osób trafiło do szpitala, ich stan nie zagraża życiu. Kolejne cztery osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu - poinformowała kom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka KWP w Łodzi.

Atak nożownika w domu dziecka. 19-latek zatrzymany

Sprawcą ataku okazał się 19-latek, który uciekł z miejsca zdarzenia. Nastolatek został zatrzymany przez policję godzinę później we własnym domu. Nie był wcześniej notowany przez policję. W chwili zatrzymania sprawca był trzeźwy, pobrano krew do badań na obecność narkotyków.

WIDEO: Atak nożownika w domu dziecka

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ZOBACZ: Niemcy: Atak nożownika w szkole. Dwie dziewczynki ciężko ranne

Póki co nie wiadomo jaki był motyw ataku. Służby poinformowały, że 19-latek nie był wychowankiem placówki. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Kłótnia zakończona tragedią

Rzecznik Komendanta Głównego Policji, insp. Mariusz Ciarka powiedział w rozmowie z Polsat News, że pierwsze patrole policji pojawiły się na miejscu po kilku minutach od wezwania.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że to sama zamordowana wpuściła tego chłopaka do swojego pokoju przez okno. Para spotykała się od jakiegoś czasu. Następnie doszło między nimi do kłótni w czasie której 19-latek zaatakował - poinformował.

- 16-latkę próbowała ratować wychowawczyni, która sama została ranna. Następnie ten młody mężczyzna uciekając z budynku na oślep atakował inne osoby, które napotkał na swojej drodze - wyjaśnił.

- Mężczyzna podczas rozmowy z policjantami przyznał się do dokonania zabójstwa. Jednym z motywów zbrodni branych pod uwagę jest zawód miłosny - dodał.

Policjant przekazał, że w szpitalu ciągle przebywają trzy osoby, które mają obrażenia niezagrażające życiu.

Reakcja minister Maląg

Do sprawny odniosła się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. "W Tomisławicach w domu dziecka doszło do ataku nożownika. Niestety jest ofiara śmiertelna tego ataku. Jestem w kontakcie z Wojewodą i władzami powiatu. Na miejsce udali się przedstawiciele ministerstwa. Podopiecznym i pracownikom jest udzielana pomoc psychologiczna" - poinformowała na Twitterze.

"Ogromne wyrazy wsparcia i współczucia dla osób dotkniętych tym atakiem" - dodała minister.

Ogromne wyrazy wsparcia i współczucia dla osób dotkniętych tym atakiem. — Marlena Maląg (@MarlenaMalag) May 10, 2023

WIDEO: Kraków: Śmietnik pod balkonem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/pgo/Polsatnews.pl