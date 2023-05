Według wstępnych ustaleń policji do ataku doszło w środę, niedługo po godzinie 15 w Evangelische Schule Neukölln przy Mainzer Straße w Berlinie. Do prywatnej szkoły prowadzonej przez kościół ewangelicki uczęszczają dzieci od 1 do 13 klasy.

Jak podaje "Berliner Zeitung" napastnik początkowo obserwował teren, a gdy zobaczył 7- i 8- latkę, wszedł na szkolny dziedziniec i zaczął dźgać nożem obie dziewczynki.

Świadkami ataku byli inni uczniowie.

#Gewalttat an einer Schule in Berlin-#Neukölln: Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sind mit einem #Messer angegriffen worden - eines davon wurde lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, der mutmaßliche #Täter festgenommen. pic.twitter.com/OiYNlkrs9g — rbb|24 (@rbb24) May 3, 2023

Nożownik zaatakował uczennice. Są ciężko ranne

- Dziewczynki zostały ciężko ranne, jedna z nich jest w stanie krytycznym – poinformowała rzeczniczka policji Anja Dierschke. Berlińska policja napisała na Twitterze, że obie ofiary są w szpitalu, a napastnik został zatrzymany.

ZOBACZ: Włochy. Atak nożowników w pobliżu dworca w Mediolanie. Sześć osób rannych

Policjanci prowadzą śledztwo w sprawie. Zabezpieczono nóż znaleziony na miejscu zbrodni.

In der Mainzer Straße in #Neukölln wurden auf einem Schulgelände ein 7- und ein 8-jähriges Mädchen verletzt, eines lebensgefährlich. Beide sind inzwischen in einem Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Unsere 5. #Moko übernimmt die Ermittlungen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 3, 2023

Napastnik został zatrzymany

39-latek został zatrzymany w pobliżu miejsca ataku. Z relacji świadków wynika, że spokojnie czekał na policję.



Jak donoszą media, napastnik mieszka w Berlinie i prawdopodobnie jest chory psychicznie. Zdaniem senator ds. edukacji Kathariny Günther-Wünsch (CDU), która odwiedziła szkołę po ataku nożownika, nic nie wskazuje na religijny lub polityczny motyw zbrodni.

ZOBACZ: USA. Atak nożownika w Walmarcie. Weteran powstrzymał napastnika

Władze Berlina wyraziły swoje współczucie dla ofiar. "Jestem zszokowany i głęboko zasmucony tym przerażającym atakiem na dwoje dzieci w prywatnej szkole podstawowej w Neukölln. Moje myśli są z dwojgiem rannych dzieci i wieloma osobami, które widziały, co się stało" - napisał na Twitterze burmistrz dzielnicy Neukoln Martin Hikel.



Burmistrz Berlina Kai Wegner (CDU) życzył obu poszkodowanym dziewczynom szybkiego powrotu do zdrowia.



Na dwa dni zajęcia w szkole zostały odwołane.

WIDEO: Duże zmiany w Uzbekistanie. Obecny prezydent może rządzić do 2040 roku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adn/ Polsatnews.pl