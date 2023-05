Naukowcy z University College London oraz grupa międzynarodowych ekspertów zauważyła ciekawą zależność. Twierdzą oni, że jeden z genów odpowiedzialny za zwiększenie wysokości nosa pochodzi od neandertalczyków.

Na podstawie przeprowadzonego badania udało się wykazać, że określony gen, który prowadzi do wyższego nosa (od góry do dołu), mógł być wynikiem doboru naturalnego, gdy prehistoryczni ludzie przystosowywali się do chłodniejszego, europejskiego klimatu po opuszczeniu Afryki.

Wysokość nosa świadczy o neandertalskich korzeniach? Naukowcy sądzą, że tak

Współautor raportu, dr Kaustubh Adhikari z Wydziału Genetyki, Ewolucji i Środowiska UCL, na łamach magazynu "Communications Biology" powiedział, że "w ciągu ostatnich 15 lat, odkąd sekwencjonowano genom neandertalczyka, dowiedzieliśmy się, że najwyraźniej naszym przodkom udawało się krzyżować z neandertalczykami, przez co pozostawili nam małe fragmenty ich DNA".

ZOBACZ: „Polscy” Neandertalczycy na co dzień myli zęby, a nawet używali wykałaczek

"Teraz odkryliśmy, że część kodu genetycznego odziedziczona po neandertalczykach wpływa na kształt naszych twarzy" - tłumaczy. "Mogło to być pomocne dla naszych przodków, ponieważ geny te przekazywano od tysięcy pokoleń.

Naukowcy wykorzystali dane od ponad sześciu tysięcy osób z Ameryki Łacińskiej, o mieszanym pochodzeniu europejskim, rdzennych Amerykanów i Afrykańczyków, którzy wzięli udział w badaniu Candela prowadzonym przez UCL, które rekrutowało z Brazylii, Kolumbii, Chile, Meksyku i Peru.

Jak podaje dziennik "Metro", informacje genetyczne od ludzi porównano ze zdjęciami ich twarzy.

UCL/PA DNA neandertalczyka może prowadzić do wyższego nosa

Aby stwierdzić, w jaki sposób różne cechy twarzy są powiązane z obecnością określonych markerów genetycznych, naukowcy przyjrzeli się w szczególności odległościom między punktami na twarzach uczestników, takimi jak czubek nosa i krawędź ust.

Genom ATF3. Wysoki nos oznaką ewolucyjnego przystosowania

Dzięki pomiarom udało się zidentyfikować 33 obszary genomu związane z kształtem twarzy. Naukowcy byli w stanie znaleźć 26 z nich także w porównaniach z danymi pochodzącymi z innych grup etnicznych z Azji Wschodniej, Europy lub Afryki.

W szczególności w jednym obszarze genomu, zwanym ATF3, naukowcy odkryli, że wiele osób w ich badaniu o pochodzeniu rdzenno amerykańskim (ale także pochodzące z Azji Wschodniej i innych grup), posiadało materiał genetyczny, który został odziedziczony po neandertalczykach.

Odkryto, że przyczyniło się to do zwiększenia nosa u niektórych ludzi. Gen ten wykazywał przy tym oznaki naturalnej selekcji, co sugeruje, że zapewniał ewolucyjną przewagę jego właścicielom.

UCL/PA Wyższe nosy są lepiej przystosowane do chłodniejszych klimatów, takich jak neandertalczycy

"Od dawna spekulowano, że kształt naszych nosów jest determinowany przez dobór naturalny" - powiedział jeden z autorów badania, dr Qing Li z Uniwersytetu Fudan.

"Ponieważ nasze nosy pomagają nam regulować temperaturę i wilgotność powietrza, którym oddychamy, nosy o różnych kształtach mogą lepiej pasować do różnych klimatów, w których żyli nasi przodkowie" - tłumaczy ekspert.

ZOBACZ: W czym mogą nam pomóc liczące 50 tysięcy lat odchody Neandertalczyka?

"Zidentyfikowany przez nas gen mógł zostać odziedziczony po neandertalczykach, aby pomóc ludziom przystosować się do chłodniejszego klimatu, gdy nasi przodkowie opuścili Afrykę" - dodał Li.

Przełomowe odkrycie. Nie tylko nos, ale i... usta

Współautor badania, profesor Andres Ruiz-Linares z Uniwersytetu Aix-Marseille, podkreśla, że "większość badań dotyczących różnorodności ludzkiej genetyki koncentruje się na genach Europejczyków. Zróżnicowany zestaw uczestników badania z Ameryki Łacińskiej poszerzył zasięg wyników, pomagając nam lepiej zrozumieć genetykę ludzkiej populacji".

Naukowcy twierdzą, że to już drugie odkrycie DNA archaicznych ludzi, różniących się od Homo sapiens, wpływającego na kształt naszej twarzy.

Ten sam zespół odkrył w artykule z 2021 r., że gen wpływający na kształt ust został odziedziczony po prehistorycznych Denisowianach, których szczątki odkryto dopiero w 2008 roku na Syberii.

WIDEO: Czarnek: Przyczyną śmierci Kamila jest głęboka patologia rodziny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

map/polsatnews.pl