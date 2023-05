Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Jak podano, spodziewany jest spadek temperatury nawet do -6 st. C przy gruncie.

W poniedziałek IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alert obowiązuje we wschodniej części kraju od godziny 23 w 8 maja do wczesnych godzin porannych we wtorek, 9 maja.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW. Pojawią się przymrozki

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -1st. C" - informuje IMGW.

Prognoza pogody. Weekend z opadami

Eksperci z IMGW przekazali, mimo że początek tygodnia będzie zimny i słoneczny już od wtorku można spodziewać się coraz wyższych temperatur. Niestety, w drugiej połowie tygodnia pojawią się opady deszczu, na południu wystąpią także burze.

Jak podają meteorolodzy, wtorek podobnie jak poniedziałek będzie słoneczny, ale o poranku bardzo zimny. W ciągu dnia temperatura na Podkarpaciu i na Podhalu wzrośnie do 12 st. C, termometry w centrum pokażą 15 st. C. Najcieplej będzie nad morzem. Według ekspertów z IMGW, odczuwalna temperatura może być niższa za sprawą wiatru.

W środę będzie jeszcze cieplej - termometry będą wskazywać od 14 st. C na wschodzie do 20 st. C na zachodzie kraju. Od czwartku w Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Synoptycy przewidują, że najliczniejsze opady pojawią się w sobotę i niedzielę. Lokalnie w niedzielę mogą występować burze. Na weekend spodziewane jest również większe zachmurzenie.

anw/ sgo/polsatnews.pl