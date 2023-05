Nie jesteśmy w stanie zmienić klimatu, dlatego, że klimat zależy od miliarda miliardów czynników na raz, a KE wzięła sobie za cel tylko jeden z tych czynników, czyli emisję gazów cieplarnianych - mówił w programie "Debata Dnia" europoseł PiS Kosma Złotowski o unijnym pakiecie klimatycznym "Fit for 55". Dodał, że można dbać o środowisko, ale nie da się dbać o klimat.

W środowym wydaniu "Debaty Dnia" Agnieszka Gozdyra poruszyła ze swoimi gośćmi kwestię unijnej walki ze zmianami klimatycznymi.

- Głosujemy przeciwko wszystkim regulacjom "Fit for 55", gdzie tylko można je krytykujemy - powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski.

- To jest nieprawda - wtrącił Krzysztof Bosak z Konfederacji i przypomniał politykowi PiS, że premier Mateusz Morawiecki zgodził się na politykę klimatyczną i zaaprobował "Fit for 55".

Zgoda premiera "kierunkowa"

Złotowski upierał się, że politycy PiS zawsze stawiają opór przeciwko pomysłom w ramach tego pakietu, a zgoda premiera była "tylko kierunkowa". - Nie było mowy o konkretnych ograniczeniach, które ogromne pieniądze będą kosztowały nie tylko każdego Polaka, ale i Europejczyka - tłumaczył europoseł.

Bosak podczas dyskusji podliczył, że Polskę realizacja unijnego planu będzie kosztować 900 mld zł.

Młode pokolenie, a klimat

Goszcząca w studiu posłanka KO Marta Golbik przypomniała, że jest ze Śląska, a ludzie umierają tam z powodu smogu. - Młodzi ludzie chcą żyć w czystym kraju, w normalnych warunkach. Dlaczego wy ich nie słuchacie? - pytała i apelowała, żeby "słuchać młodego pokolenia".

Złotowski tłumaczył posłance KO, że "55" w nazwie pakietu (ograniczenie emisji CO2 o 55 proc. na terenie UE do 2030 roku - red.) wynika nie z obliczeń czy założeń naukowców, a z "licytacji" w Parlamencie Europejskim.

- W UE wychowuje się tak niektórych młodych ludzi, że oni np. zakładają stowarzyszenie "Ostatnie pokolenie" i oni rzeczywiście uważają, że po nich to już jest katastrofa i wymarcie życia na Ziemi. Otóż tak nie jest. To są fałszywe przesłanki i to niestety odbywa się na naszych oczach - tłumaczył Złotowski.

Dodał, że "nawet jeżeli w UE w ogóle się ograniczy wydzielanie jakiegokolwiek gazu cieplarnianego, to na świecie ten gaz dalej się będzie wydzielał".

"Nie zmienimy klimatu"

Jego zdaniem "klimat się zmienia, bo zawsze się zmienia". - Powinniśmy prowadzić politykę, której celem będzie przygotowanie się do tych zmian klimatu, a nie ich zastopowanie - zaznaczył.

Wtedy posłanka KO poprosiła, żeby Złotowski "takich rzeczy nie opowiadał, bo jest to nieprawda".

- Nie jesteśmy w stanie zmienić klimatu, dlatego, że klimat zależy od miliarda miliardów czynników na raz, a KE wzięła sobie za cel tylko jeden z tych czynników, czyli emisję gazów cieplarnianych. To jest oczywisty błąd - tłumaczył Złotowski.

- Można dbać o przyrodę, o środowisko. Ale jak można dbać o klimat? - pytał Golbik.

Bosak skomentował, że PiS walczy z polityką, którą sam narzucił.

