Nie żyje Jerzy Szteliga. Były poseł SLD miał 69 lat

Nie żyje Jerzy Szteliga - były poseł SLD i członek komisji śledczej do zbadania tzw. afery Rywina - podała w poniedziałek Interia. Jak przekazano, polityk zmarł po ciężkiej chorobie na dzień przed swoimi 70. urodzinami.

Jerzy Szteliga nie żyje

Jerzy Szteliga urodził się 9 maja 1953 roku w Zebrzydowicach (woj. małopolskie). Był absolwentem Wydziału Filologicznego Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu. W 1988 roku na uczelni obronił doktorat.

Szteliga w czasie studiów wstąpił do PZPR. Zasiadał opolskim komitecie wojewódzkim, pracując w wydziale ideologii i informacji, wydziale nauki i oświaty, pełnił również funkcję wojewódzkiego I sekretarza. Po przemianach ustrojowych wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, która przekształciła się w SLD.



W latach 1993-2005 roku zasiadał w Sejmie, ponadto w latach 1998–2001 zasiadał w sejmiku województwa opolskiego. Jerzy Szteliga w 2001 roku został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego SLD. W tracie IV kadencji Sejmu zasiadał w komisji śledczej do zbadania tzw. afery Rywina.

W 2005 roku Jerzy Szteliga wystąpił zarówno z partii, jak i klubu. Polityk w 2006 oku został zatrzymany w sprawie rzekomego przyjęcia korzyści majątkowej na kwotę 90 tys. złotych. Sprawa dotyczyła Elektrowni Opole. Proces rozpoczął się w 2009 roku. Sąd Okręgowy w Opolu po pięciu latach uniewinnił polityka od zarzucanych mu czynów.

