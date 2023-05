W Gdańsku doszło do zderzenia statku z motorówką. Dwie osoby płynące motorówką wpadły do wody. To już kolejny wypadek na Motławie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, Urząd Morski w Gdyni wprowadził ograniczenia dla jednostek turystycznych. - Przepisy to jedno, drugie to rozsądek - komentuje żeglarz Piotr Tarnacki.

Do wypadku doszło w niedzielne popołudnie przy wejściu do portu na Motławę. Duża jednostka stylizowane na XVII-wieczny galeon uderzyła w motorówkę. Pasażerowie motorówki wpadli do wody. Na szczęście bardzo szybko załoga innego statku podjęła ich na pokład. Nikomu nic się nie stało.

‼️Kolizja 🚤 motorówki i galeonu Lew na Motławie przy Polskim Haku.2️⃣osoby wpadły do wody➡️podjęte przez statek „Małgorzata” są już pod opieką🚑. Zgłoszenie otrzymaliśmy po 14:10. Na miejscu 5🚒 w tym SGRWN,Policja wodna,PSP Florian. @RadioGdansk @KW_PSP_GDANSK @dz_baltycki pic.twitter.com/RFymnsHwvY — KM PSP w Gdańsku (@KM_PSP_GDANSK) May 7, 2023

Urząd Morski wprowadza ograniczenia

To kolejny taki wypadek na Motławie. Ostatni, tragiczny, wydarzył się w październiku. Doszło do niego w tym samym miejscu. Wówczas zginęły trzy osoby, w tym kobieta w ciąży.



Od tamtego czasu dużo mówi się o ruchu na Motławie. W sezonie i w weekend ten ruch jest wzmożony i wówczas dochodzi do najpoważniejszych wypadków. Od 29 kwietnia obowiązują nowe przepisy wydane przez Urząd Morski w Gdyni, regulujące ruch na Motławie.

- Od wejścia do nowego portu do ujścia Wisły Śmiałej zostały wprowadzone pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o poruszanie się jednostek turystycznych a także dopuszczenie ruchu niektórych jednostek - wyłącznie tych, które posiadają łączność UKF - wyjaśnia Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.



Zgodnie z nowymi regulacjami, małe jednostki mogą poruszać się po Motławie za każdorazową zgodą kapitana portu. Wszystkie jednostki powinny mieć łączność UKF na kanale 14.

"Jako żeglarze jesteśmy tutaj gośćmi"

- Przepisy to jedno, drugie to rozsądek, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o poruszanie się mniejszymi jednostkami, motorówkami lub jachtami między dużymi statkami bądź holownikami - mówi żeglarz Piotr Tarnacki z Akademii Żeglarskie 77 Racing.



- Pamiętajmy, że kanał portowy to miejsce, w którym odbywa się praca i my jako motorowodniacy i żeglarze jesteśmy tutaj gośćmi. Właśnie przez to, że małe jednostki wpychają się w miejsce, gdzie pracują duże statki i holowniki, dochodzi do wypadków. Jeżeli pracują duże jednostki bądź statki płyną przez kanał, należy poczekać z przepłynięciem - tłumaczy.

Sternikami mogą zostać osoby, które mają ukończone 14 lat. W sezonie bardzo często młodzi ludzie pracują w porcie jako sternicy, czasem przeceniając swoje siły.

W najbliższym czasie mają odbyć się spotkania kapitana portu w Gdańsku z użytkownikami kanału, aby zwiększyć bezpieczeństwo i przypomnieć o zasadach ruchu na Motławie.

