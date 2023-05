Co roku w weekend majowy tysiące Polaków wyjeżdża na urlop. Niestety, jest to czas, kiedy obserwuje się wzrost liczby pijanych kierowców na drogach. Dochodzi również do zdarzeń drogowych. - W okresie majowego weekendu odnotowaliśmy 306 wypadków, zginęło 26 osób, 353 osoby zostały ranne - przekazał na antenie Polsat News nadkom. Robert Opas.