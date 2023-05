Mężczyzna czuł dziwny zapach w swoim apartamencie. Poprosił więc obsługę hotelu o przeniesienie do innego pokoju. Jego spokój nie trwał długo, ponieważ po dwóch dniach został wezwany przez policję na przesłuchanie. Funkcjonariusze wyjaśnili, że przyczyną nieprzyjemnego zapachu w pokoju były zwłoki, które znajdowały się pod łóżkiem.

Turysta zatrzymał się w tybetańskim hotelu, który cieszył się dużą popularnością w internecie. Chińskie media określają mężczyznę jedynie jako Zhang. Podczas swojego pobytu w hotelu poczuł on dziwny, nieprzyjemny zapach. Nie wiedział, jednak skąd się on bierze. Podejrzewał, że zapach dobiega z piekarni, znajdującej się na dole budynku.



Mężczyzna nie mógł znieść uporczywego odoru, dlatego poprosił o przeniesienie do innego pokoju. Jego pobyt nie odbył się spokojnie. Dwa dni później poznał źródło zapachu.

Policja odkryła trupa w hotelu

Mężczyzna został przesłuchany w sprawie o morderstwo. Policja wezwała go do pierwotnego pokoju. Jak podaje New York Post turysta zapytał się ich o przyczynę uporczywego zapachu. W odpowiedzi usłyszał "trup pod łóżkiem".

ZOBACZ: Indie: Mężczyźni skazani za morderstwo i rabunek. Sprawców wskazała papuga



Policjanci nie postawili zarzutów mężczyźnie, ponieważ ciało znajdowało się tam jeszcze przed przybyciem turysty. Trup leżał pod łóżkiem przez kilka dni. Turysta opuścił Tybet od razu po tym jak pomógł policji w śledztwie.

Turysta doznał traumy

Zhang udzielił potem wywiadu Shangyou News, gdzie wyjawił, że wciąż nie może otrząsnąć się po zdarzeniach.



- Każdego ranka nie śpię do 2:00 do 3:00, najmniejszy ruch mnie budzi. To pozostawiło mnie w złym stanie psychicznym - powiedział.

ZOBACZ: USA. Makabryczna zbrodnia w domu. Ojciec zabił pięcioro dzieci, żonę i teściową



Sprawa obiegła całe Chiny. Z późniejszych informacji wynika, że policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo mężczyznę, podczas gdy ten jechał pociągiem do Lanzhou.

WIDEO: Serbia. 14-latek zabił dziewięć osób w szkole. Miał listę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/polsatnews.pl