Silvio Berlusconi pokazał się publicznie pierwszy raz od wizyty w szpitalu. Wtedy też okazało się, że prawdopodobnie choruje na raka. Były premier Włoch przemówił do członków swojej partii. - Jestem tu dla was - po raz pierwszy w koszuli i krawacie od czasu, kiedy trafiłem do szpitala - powiedział polityk.