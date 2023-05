Brytyjska Prokuratura Koronna (CPS) przekazała, że Ike Ekweremadu, były wiceprzewodniczący nigeryjskiego senatu, spędzi w więzieniu dziewięć lat i osiem miesięcy. Jego żona Beatrice i lekarz Obinna Obeta, którzy również zostali uznani za winnych próby handlu organami - otrzymali kolejno wyroki czterech lat i sześciu miesięcy oraz dziesięciu miesięcy.

"To przerażający spisek, mający na celu wykorzystanie bezbronnej ofiary poprzez jej przemyt do Wielkiej Brytanii celem pobrania organu do przeszczepu. Oskarżeni okazali całkowity brak szacunku dla dobrobytu, zdrowia i dobrego samopoczucia ofiary, przez cały czas wykorzystując swój znaczący wpływ" - mówiła prokurator Joanne Jakymec. Dodała, że przez cały ten czas "ofiara miała ograniczone możliwość pojmowania tego, co naprawdę się dzieje".

Nigeria: Spiskowali, by pomóc córce

Pod koniec marca ława przysięgłych w sądzie Old Bailey uznała polityka, jego żonę i lekarza winnymi. Chodziło o sprawę z 2022 roku, gdy spiskowali oni w celu sprowadzenia 21-letniego handlarza ulicznego z nigeryjskiego miasta Lagos do Londynu. Obiecywali mu lepsze życie i pracę, by w rzeczywistości pozyskać jego nerkę. Mężczyzna - zgodnie z ich planem - miał zostać dawcą dla córki senatora cierpiącej na chorobę nefrologiczną.

21-latek zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy przyjechał do Wielkiej Brytanii. Miał dostać tu dobrze płatną pracę, ale nie wiedział, że ​​w zamian oczekuje się od niego nerki.

Gdy Ike Ekweremadu i jego żona poinformowali przyjezdnego o tym warunku, początkowo przystał na propozycję. W lutym 2022 roku na oddziale nefrologicznym londyńskiego szpitala Royal Free podjęto próbę przekonania lekarzy do przeprowadzenia przeszczepu. 21-latek leżał już na łóżku szpitalnym, jednak w ostatniej chwili zdecydował się uciec i zgłosić sprawę na policji.

