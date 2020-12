Kobieta żyła, kiedy córka wycinała jej narządy. Szokujące morderstwo w Mołdawii

Anna miała sięgnąć po nóż w trakcie rodzinnej awantury, podczas której 40-letnia Praskovya Leikovic oskarżyła ją o zażywanie narkotyków. Fakt, że córka przyjmuje niedozwolone środki, miała odkryć tuż po tym, jak wróciła z Niemiec. Pracowała tam na utrzymanie siebie i swojego jedynego dziecka.

Wycinała jej narządy.

Matka poinformowała 21-latkę o zamiarze wysłania jej na leczenie do zamkniętego zakładu odwykowego. Wściekła studentka miała ją wówczas dźgnąć nożem, ale kobieta przeżyła atak.

Właśnie wtedy rozegrały się sceny niczym z horroru. Przytaczany przez "Komsomolskaja Prawda" raport ze śledztwa odnotowuje, że Leikovic kuchennym nożem zaczęła wycinać leżącej ofierze narządy. Ta najprawdopodobniej jeszcze żyła, gdy 21-latka usuwała jej serce, jelita i płuca. - "Trudno w to uwierzyć, ale wycięła serce w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu" - pisze gazeta.

🇲🇩 Over to Moldova: Instagram wannabe, Anna Leikovic, - a medical student - stabbed her mother & gouged out her heart, lungs & intestines while her mother was still ALIVE. https://t.co/dVIs9h1psc



MY GOD! pic.twitter.com/3J3Ns6DdEl