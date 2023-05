Jak informuje policja, do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej z miejscowości w gminie Siedlce. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, w mieszkaniu zauważyli mężczyznę bez oznak życia. Natychmiast przystąpili do reanimacji, którą prowadzili aż do przybycia pogotowia ratunkowego. Mężczyźnie udało się przywrócić krążenie i zabrano go do szpitala.

ZOBACZ: Kraków. List gończy za jazdę bez biletu. "To daleko idący absurd"

W trakcie interwencji okazało się, że napastnikiem był brat kobiety, która zadzwoniła na policję. Agresor wszczął awanturę, która przerodziła się w szarpaninę ze szwagrem. W trakcie przepychanki 63-latek pchnął członka rodziny, ten upadł i stracił przytomność.

Agresja i niestosowanie się do wyroku

63-letni awanturnik nawet w trakcie prowadzenia resuscytacji był agresywny wobec policjantów. Jak się okazało, ciążyły na nim dwa zakazy zbliżania się do współlokatorów, wydane przez prokuraturę i policję, do których się nie stosował.

ZOBACZ: Skatowany ośmiolatek z Częstochowy w bardzo ciężkim stanie. Lekarze podali nowe informacje

Mężczyzna został zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące. Usłyszał już zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny oraz niestosowania się do orzeczonych środków karnych.

WIDEO: Powiesili zdjęcia europosłów na szubienicach. Zapadł wyrok Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/luq// Polsatnews.pl