Przydacz: Nie może być tak, że na pierwszych stronach gazet jest tylko sytuacja w Ukrainie

W środę prezydent Ukrainy niespodziewanie odwiedził Finlandię. W czwartek przybył do Holandii. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w "Graffiti" powiedział, że "nie dziwi się prezydentowi Zełenskiemu, że jeździ, by podgrzać tę (wojenną - red.) tematykę". Jednocześnie uważa, że "nie może być tak, że na pierwszych stronach gazet będzie przez cały rok sytuacja na Ukrainie".

W pierwszej kolejności Marcin Przydacz odniósł się do środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Finlandii. Spotkanie było trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili. Na czwartek zaplanowana jest - równie zaskakująca - wizyta w Holandii. To dlatego, by państwa europejskie wciąż pamiętały o tym, co dzieje się w Ukrainie?

- Gdzieś na Zachodzie przykrywano te informacje, jednak sprawy bezpieczeństwa powinny być wysoko w agendzie. Nie powinno być tak, że liderzy zmieniają postawę, natomiast nie może być tak, że na pierwszych stronach gazet będzie przez cały rok sytuacja na Ukrainie. Jest bardzo ważna i nie dziwię się prezydentowi Zełenskiemu, że jeździ, by podgrzać tę tematykę - powiedział Przydacz.

Zgrzyt między prezydentem, a rządem?

Andrzej Duda zapowiedział w poniedziałek, że wkrótce złoży projekt ustawy dotyczącej współdziałania władz w kwestiach polityki międzynarodowej. Ma dookreślić kompetencje prezydenta. Prowadzący dopytywał, kto więc "reprezentuje Polskę w Unii Europejskiej?".

- W ostatnich latach udało się wypracować dobre praktyki między kancelarią premiera i prezydenta. Chcemy je zachować, skodyfikować i wypełnić przepis, regulujący dobrą współpracę - wyjaśnił szef BPM.

Marcin Przydacz w "Graffiti"

O zgrzycie między prezydentem, a rządem mówił też na początku tego tygodnia w "Gościu Wydarzeń" prof. Jacek Czaputowicz. Powiedział, że obecne władze nie mogą się porozumieć i "jest duży spór o środki z Krajowego Planu Odbudowy". Uważa, że prezydent został wyeliminowany z procesu decyzyjnego.

- Prezydent nie był wyeliminowany z tego procesu, brał w nim aktywny udział. (...) Prof. Jacek Czaputowicz nie ma na ten temat pełnych informacji - stwierdził Przydacz.

Komisja ws. badania wpływów Rosji. Po co?

W rozmowie został poruszony również temat ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, przyjętej w kwietniu.

- Rosyjskie wpływy są bardzo silne w Niemczech, Brukseli, innych państwach. Polska miałaby być jedynym państwem, które omija aktywność służb? Tak nie jest. Trzeba temu przeciwdziałać w sposób najbardziej skuteczny - powiedział Przydacz.

Andrzej Duda szykuje się na koronację Karola III

Para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w sobotę wezmą udział w sobotniej koronacji króla Karola III. Jak twierdzi szef BPM, wizyta w Londynie to okazja "to prowadzenia rozmów natury politycznej".

- Będą rozmowy z premierami Wielkiej Brytanii, Rishim Sunakiem, oraz Kanady, Justinem Trudeau - zdradził Przydacz.

