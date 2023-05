Papież Franciszek zakończył we wtorek pielgrzymkę na Węgry. Wracając samolotem z Budapesztu do Rzymu powiedział dziennikarzom, że jest gotów zrobić wszystko, co możliwe, w sprawie pokoju w Ukrainie.

Dodał następnie, że "teraz trwa misja, która nie jest jeszcze publicznie" ogłoszona", a mająca dotyczyć pokoju w kraju zaatakowanym przez Rosję.

Kijów o słowach ws. "misji pokojowej": Rozmowy, jeśli się toczą, to bez nas

Przywódca Kościoła katolickiego nie uściślił, jakie kraje lub organizacje miałyby uczestniczyć w "misji", ani jakie są jej założenia. Nie wiadomo również, czy jeśli pokojowa inicjatywa rzeczywiście istnieje to skąd wie o niej papież.

Na słowa Franciszka zareagował Kijów. Anonimowy informator telewizji CNN z kręgów Wołodymyra Zełenskiego stwierdził, że ukraińska administracja nic nie wie o "misji pokojowej".

- Prezydent nie wyraził zgody na takie rozmowy w imieniu Ukrainy. Jeśli rozmowy się toczą to bez naszej wiedzy i bez naszego błogosławieństwa - dodało źródło.

Papież sugerował, że rozmawiał z Orbanem o mediacjach ws. Ukrainy

To niejedyna nietypowa wypowiedź Franciszka z wtorku. Pytany, czy rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem i prawosławnym metropolitą Budapesztu Hilarionem o możliwych mediacjach ws. Ukrainy, odpowiedział: - Nie rozmawialiśmy tylko o Czerwonym Kapturku. Pokój zawsze buduje się otwierając kanały, a nie poprzez zamykanie.

Papież zabiera głos nt. wojny w Ukrainie od początku inwazji w lutym 2022 roku. Przekonuje, iż trwa kolejna wojna światowa, prosi o współczucie dla ofiar, ale nie tylko z napadniętego kraju, ale i Rosji.

W marcu szwajcarscy dziennikarze zapytali go, co powiedziałby Władimirowi Putinowi, gdyby miał okazję się z nim spotkać, jak działo się to przed napaścią na Ukrainę. - Mówiłbym do niego tak wyraźnie, jak mówię publicznie. To wykształcony człowiek - uznał.

Przypomniał też, że drugiego dnia wojny udał się do rosyjskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej, przekazując dyplomatom, że jest gotów polecieć do Moskwy, jeśli Putin da "okno do negocjacji". - Ławrow napisał do mnie, że dziękuje, ale teraz nie jest na to czas. Putin wie, że jestem dostępny - stwierdził wówczas papież.

