Liz Truss była premierem Wielkiej Brytanii zaledwie przez 45 dni. Jej kadencja zapisała się w historii nie tylko z tego względu. Tuż po tym, jak objęła fotel szefa Rady Ministrów, zmarła królowa Elżbieta II.

Chociaż Truss rządziła jesienią 2022 roku, a po tym, jak w wyniku kryzysu politycznego zastąpił ją Rishi Sunak, poza Wyspami wiele nie słychać o jej działaniach, nie wszystkie sprawy związane z jej rządami są rozwiązane.

Ktoś widział szlafroki i pantofle? Rachunek za zgubę otrzymała Liz Truss

Obecne władze państwowe zażądały od niej ponad 12 tys. funtów, ponieważ uznano, że z posiadłości Chevening - użytkowanej przez premierów - zniknęły m.in. szlafroki i kapcie. W tej wiejskiej willi przebywała latem, przygotowując się do objęcia sterów nad ministrami - podał "The Mail on Sunday".

Jak ustalili dziennikarze, Truss miała również nie zapłacić za posiłki, które jadła wraz ze współpracownikami. Nieuregulowane są ponadto rachunki za wino. Wówczas była jeszcze nie premierem, a ministrem spraw zagranicznych.

Truss przedstawiono wyliczenia, bo uznano, że w Chevening przebywała z powodów partyjnych, a nie pełnienia funkcji państwowych. Szefowie rządów to w Wielkiej Brytanii jednocześnie liderzy swoich ugrupowań - w przypadku Truss to Partia Konserwatywna.

"Seria letnich przyjęć". W Chevening uważają, że Truss powinna zapłacić

"The Mail on Sunday" skontaktował się z rzecznikiem Truss. Przekazał, że kwestionuje ona rachunki i poprosiła o "dokładną fakturę", zanim wykona jakikolwiek przelew. Jak dodał, "Liz zawsze pokrywała koszty pobytu swoich gości".

Innego zdania są odpowiedzialni za stan Chevening. Ocenili, że pobyt polityk w posiadłości był "serią letnich przyjęć", za które nie powinien płacić podatnik. Informator gazety z kręgów Truss uściślił, że rozliczy ona rachunki, gdy otrzyma dokładną fakturę.

W grudniu "The Guardian" podał, że w Chevening - po tym, jak wyprowadziła się stamtąd Liz Truss - znaleziono ślady po podejrzanym narkotyku. Była już wtedy premier "kategorycznie" odrzuciła te doniesienia.

