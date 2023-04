Antymonarchistyczna grupa Republic planuje zorganizować protest wzdłuż trasy koronacji Karola. Ma w nim wziąć udział nawet tysiąc przeciwników monarchii.



- Po raz pierwszy tak duże wydarzenie królewskie zostanie bezpośrednio skonfrontowane z protestem tej wielkości - powiedział lider grupy Graham Smith, cytowany przez Sky News.

Jego zdaniem dzień koronacji syna Elżbiety II będzie "największym momentem" tej organizacji w jej historii. - Miliony osób będą oglądać koronację, a tym samym nas - dodał.

Londyn. Strajk na lotnisku Heathrow

Groźba strajku w dniu koronacji i innych blisko tej daty istnieje na londyńskim lotnisku Heathrow. Związek zawodowy Unite ostrzegł przed "nieuniknionymi zakłóceniami", z którymi będą musieli liczyć się podróżni w dniach 4-6, 9-10 i 25-27 maja.

Strajkować zamierza około 1,4 tys. pracowników kontroli bezpieczeństwa pracujących na terminalu 5 tego portu. Domagają się podwyżek.

Wykonywania obowiązków mogą też odmówić pracownicy biur paszportowych, którzy zamierzają zaostrzyć swój protest. Zrzeszający ich związek PCS poinformował, że do rotacyjnego strajku z udziałem ok. 2 tys. osób dołączy tysiąc kolejnych. Oznacza to, że od 2 do 6 maja protestem mogą zostać objęte wszystkie brytyjskie biura paszportowe.

Brytyjska monarchia cieszy się coraz mniejszym poparciem

Sama koronacja zaplanowana jest na sobotę 6 maja, ale wydarzenia związane z nią będą się odbywać też w niedzielę i poniedziałek, który będzie w Wielkiej Brytanii wolny od pracy. Tymczasem z sondażu przeprowadzonego przez YouGov wynika, że dwie trzecie respondentów nie jest zainteresowanych koronacją Karola III lub interesuje się nią w niewielkim stopniu.

Z kolei National Centre for Social Research prowadzi długoterminowe badanie stosunku Brytyjczyków do monarchii. Okazuje się, że poparcie dla niej spada. W 1983 roku dziewięciu na dziesięciu mieszkańców Wielkiej Brytanii chciało kontynuacji panowania królów, obecnie jest to nieco ponad połowa.

