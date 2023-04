Kleszcze atakują. Drastycznie wzrasta liczba chorych na boreliozę

Mamy wzrost zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. A to dopiero początek ciepłego sezonu. Lekarze radzą, jak się chronić, bo większość chorych nie kojarzy nawet ukąszenia. O alarmujących danych i trudnej walce z chorobą w materiale "Wydarzeń".

Sławomir Dębowski do szpitala trafił półtora roku temu. Jego stan był ciężki, lekarze podejrzewali udar. - Do szpitala trafiłem już z porażeniem praktycznie prawej strony ciała i niedowładami kończyn, ręki, nogi - mówił.



Zaczęło się od nieprzespanych nocy. Później pojawił się ból, bolały go nogi, kręgosłup, głowa. Przez kilka miesięcy zamiast na boreliozę leczony był na rwę kulszową. - Kiedy żadne leki nie działały, pobrano mi płyn z rdzenia kręgowego na obecność krętków borelli, dopiero wtedy zaczęło się leczenie - przekazał, dodając, że wciąż odczuwa skutki choroby i nadal nie wie, kiedy mogło dojść do zakażenia.

Drastycznie wzrasta liczba chorych na boreliozę

Borelioza przenoszona jest przez kleszcze i to coraz częściej. Według najnowszych badań opublikowanych przez Państwowy Zakład Higieny liczba chorych drastycznie wzrosła. Od początku roku zdiagnozowano ponad 2700 przypadków, to dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

ZOBACZ: Sanepid skontrolował środki do zwalczania komarów i kleszczy. Wycofano prawie 200 produktów

- Rzeczywiście jest w tej chwili bardzo dużo kleszczy, jest wysyp kleszczy. Musimy przede wszystkim zwracać uwagę na to, żeby oglądać swoje ciało, zwracać uwagę po przyjściu ze spaceru na to, czy właśnie nie przynieśliśmy niepożądanego gościa do domu - mówiła Polsat News dr n. med. Joanna Jurska-Kulesza, specjalistka mikrobiologii lekarskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Jak prawidłowo usunąć kleszcza?

Kleszcza można złapać w parku, ogrodzie, a nawet miejskim trawniku. Ważne, by szybko działać i szybko się go pozbyć. Kleszcza nie można smarować ani wykręcać.

- Kleszcza należy usunąć, ale w sposób taki, żeby go nie rozdrażnić, żeby nie spowodować wstrzyknięcia toksyn, które niesie za sobą na swoich czułkach do naszej skóry, do naszego krwiobiegu - powiedział dr n. med. Piotr Michoń, lekarz rodzinny, internista.



Im szybciej usuniemy pasożyta, tym większa szansa na to, że nie dojdzie do zakażenia boreliozą, czy coraz częściej diagnozowanego Kleszczowego Zapalenia Mózgu.

WIDEO. "Wydarzenia": Wysyp kleszczy. Rośnie liczba chorych na boreliozę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Przed Kleszczowym Zapaleniem Mózgu chronią szczepionki, a przed boreliozą może nas uchronić jedynie odpowiedni strój i czujność. - Kwestia zabezpieczenia nogawek, kwestia zabezpieczenia szyi, dlatego że kleszcz, który spadnie na ubranie ma duże szanse odpaść od ubrania, natomiast jeżeli się dostanie na skórę, to wtedy zacznie wędrować - wyjaśniał Jacek Sidorko, starszy specjalista służby leśnej, Nadleśnictwo Kliniska.



W takim przypadku, kleszcz zacznie szukać najlepszego dla siebie miejsca. Najczęściej są to ręce, nogi, zgięcia stawów, pachwiny i fałdy skórne, czyli miejsca ciepłe i dobrze ukrwione. - Każde ukąszenie kleszcza powinno być obserwowane, każdy z nas powinien zwrócić uwagę na to, czy nie pojawia się właśnie rumień na skórze, czy nie ma jakiegoś owrzodzenia - zaznaczył dr n. med. Piotr Michoń, lekarz rodzinny, internista.

WIDEO: Fatalna pomyłka na pogrzebie. W trumnie leżał ktoś obcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/polsatnews.pl