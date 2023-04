Szef rządu został zapytany w piątek na konferencji prasowej, jak ocenia sytuację w Trybunale Konstytucyjnym w kontekście zaplanowanej na 30 maja rozprawy ws. wniosku prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, a także czy sytuacja w TK wpłynie na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy.

"Przyjmiemy każde rozstrzygnięcie TK"

- Mam nadzieję, że przyjdzie otrzeźwienie, że ci sędziowie, którzy nie chcą współpracować, po prostu pomyślą o dobru Polski, pomyślą o tym, co jest dzisiaj ważniejsze od różnych dywagacji prawniczych, takich czy innych, które w moim najgłębszym przekonaniu są niesłuszne - powiedział Morawiecki.

Jak podkreślił, "rolą Trybunału jest rozstrzygać". - My z pokorą przyjmiemy każde rozstrzygnięcie Trybunału - zadeklarował. - Chciałbym, żeby ten proces już najszybciej się zakończył, żebyśmy mogli wejść w kolejny etap. Mam nadzieję, że etap taki, że te inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, które zaczynamy ze środków krajowych, będą mogły być bardzo szybko zrefundowane, zrefinansowane przez środki z Krajowego Planu Odbudowy, pochodzące ze źródeł europejskich - dodał.

Morawiecki przyznał także, że nie ma w nim obaw, że rozwój gospodarczy ucierpi na sporze w TK. - Jest takim dopustem bożym, trzeba się z nim liczyć, nie ma co też nadmiernej wagi do tego przykładać - ocenił.

Wniosek do Komisji Europejskiej

Podczas konferencji szef rządu poruszył również temat produktów rolnych z Ukrainy. Zapowiedział złożenie wniosku do Komisji Europejskiej z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne.

Jego zdaniem "jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku". - To znaczy przełożenia tego zakazu wwozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie - mówił premier na konferencji prasowej, pytany o towary z Ukrainy. Jak dodał, "wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie - o to nam chodziło od samego początku".

- Chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizację rynku polskiego na przyszłość - powiedział.

