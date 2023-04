- Dobrą decyzją byłoby zagospodarowanie potencjału tych produktów - ocenił Waldemar Pawlak w programie "Gość Wydarzeń", odnosząc się do zapowiedzi Waldemara Budy o planowanym zakazu importu towarów z Ukrainy do końca roku. - Zniesienie ceł nie oznaczało przecież zniesienia kontroli - podkreślił były premier.

Waldemar Pawlak stwierdził, że rząd ma inne wyjścia niż zakaz importu, ale "wymagałoby ono większego wysiłku". - W handlu z Ukrainą Polska ma eksport na poziomie 46 mld zł. To jest porównywalne do eksportu do USA - zaznaczył.

- W handlu z Ukrainą odnotowano w ubiegłym roku 17 mld dolarów nadwyżki. To bardzo dobry kontrahent, z którym warto rozwijać współpracę gospodarczą - stwierdził Waldemar Pawlak. - Mamy nadwyżkę w handlu żywnością, towarami przemysłowymi, nieco deficytu w handlu surowcami, czyli jest to modelowa sytuacja. Kupujemy surowce, sprzedajemy gotowe wyroby - powiedział polityk.

Waldemar Pawlak dodał, że kiedy na polscy rolnicy wchodzili na rynek europejski, były obawy, że zaleją nas produkty z Europy. - Okazało się, że polscy eksporterzy odnieśli na rynku wielki sukces - stwierdził. - Zmodernizowali gospodarstwa i zakłady przetwórcze, często mamy nowocześniejszą produkcję niż w krajach starej Unii Europejskiej. Wykorzystaliśmy dobrze środki europejskie.

Waldemar Pawlak stwierdził, że rząd na granicy polsko-ukraińskiej ma służby kontrolujące granicę. - W tej chwili rozkłada ręce i mówi, że nie wie, ile konkretnych produktów ją przekracza. Te dane są dostępne, tylko trzeba z tego kompetentnie korzystać - stwierdził.

- Jeżeli byłaby kaucja na zbożu wjeżdżającym do Polski, to w momencie wjazdu do portu byłaby ona zwracana. Jest to neutralne dla poważnej firmy, natomiast byłaby to blokada dla tych, którzy chcieli szybko zrobić zysk - ocenił polityk.

