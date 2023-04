Sąd uznał za winnego właściciela psa, który pogryzł czworonoga należącego do posła PiS Jacka Żalka. Jednocześnie wymiar sprawiedliwości odstąpił od wymierzania kary dla mężczyzny i zwolnił go z ponoszenia kosztów sądowych. Jak stwierdził sąd, parlamentarzysta przyczynił się do zdarzenia, bo prowadził psa bez smyczy.