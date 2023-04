Międzynarodowy zespół oceanografów odkrył ponad 19 tys. nowych podwodnych wulkanów. Badacze podkreślają, że do tej pory udało się zmapować zaledwie 20 proc. dna morskiego. Odkrycie podmorskich formacji ma pomóc lepiej zrozumieć topografię oceanów i usprawnić szlaki komunikacyjne.

Skan dna morskiego przeprowadziły zespoły badawcze z Uniwersytetu Kalifornijskiego i Uniwersytetu Hawajskiego w USA oraz Narodowego Uniwersytetu Chungnam w Korei Południowej. Dzięki danom z radarów, oceanografowie zidentyfikowali dokładnie 19 325 nowych podwodnych wulkanów.

Odkrycie naukowców zostało opublikowane w periodyku naukowym "Earth and Space Science". - Było wcześniej kilka analiz, które zakładały, że na dnie oceanu mogą znajdować się tysiące podwodnych formacji wulkanicznych. Ponad 19 tys. nowych wulkanów podwodnych to nadal jednak niewiarygodna liczba - oceniła współautorka badania Julie Gevorgian z Scripps Institution of Oceanography na Uniwersytecie Kalifornijskim.

- Były one wcześniej nieznane naukowcom. Ich odkrycie pozwoli lepiej zrozumieć topografię oceanów - dodała badaczka.

Niezwykłe odkrycie na głębinach. Zlokalizowano ponad 19 tys. wulkanów

Wulkany podwodne, podobnie jak lądowe, powstają na skutek rozstępowania się płyt tektonicznych. Roztopiony materiał skalny gromadzący się w stosunkowo płytko położonych komorach magmowych, wydostaje się poprzez szczeliny.

- Używane przez nas radary pozwalają na znajdowanie formacji o średnicy co najmniej 6 km. Mniejsze nie zostały uwzględnione w badaniu - zaznaczyła Julie Gevorgian.

Mapowanie oceanu pomaga usprawniać szlaki komunikacyjne

Badacze podkreślają, że wiedza o lokalizacji formacji wulkanicznych jest niezwykle cenna. Może bowiem pomóc usprawnić szlaki komunikacyjne. Znane są przypadki zderzeń amerykańskich okrętów podwodnych z górami znajdującymi się na dnie morza.

Mapowanie lokalizacji wulkanów może również pomóc naukowcom w zrozumieniu działania płyt tektonicznych i pola geomagnetycznego Ziemi. Formacje wulkaniczne mogą także stanowić siedlisko dla podwodnych organizmów.

Uwzględniając poprzednie badania, oceanografowie znają obecnie 43 454 podwodnych wulkanów. Według amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery, trzy czwarte całej aktywności wulkanicznej Ziemi ma miejsce na głębinach.

