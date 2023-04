59-letni William Martys zginął od strzału w głowę. Ratowników i policję wezwali pracownicy budowlani, którzy mieli u niego wykonać zlecone prace. Znaleźli mężczyznę na podjeździe do garażu.

Do tragicznego zdarzenia doszło 12 kwietnia w miejscowości Antioch w stanie Illinois, ale dopiero teraz biuro szeryfa powiatu Lake ujawniło okoliczności. Dochodzenie wykazało, że w dniu śmierci Martys używał dmuchawy do liści na swoim podwórku, podszedł do niego sąsiad, 79-letni Ettore Lacchei. Mężczyźni pokłócili się, a Lacchei strzelił Martysowi w głowę.

Narzędzie zbrodni w pobliżu domu sprawcy

Policja ujawniła, że znalazła narzędzie zbrodni w pobliżu domu 79-latka. We wtorek zatrzymano mężczyznę i doprowadzono do sądu, gdzie usłyszał zarzuty morderstwa pierwszego stopnia.

- Nikt nie zasługuje na coś takiego, to jest po prostu rodzaj szaleństwa - powiedział w rozmowie z telewizją ABC 7 jeden z sąsiadów obu mężczyzn. Dodał, że konflikt między ofiarą a sprawcą ciągnął się od jakiegoś czasu.

Prokuratorzy przekazali, że Lacchei planował wyjechać do Włoch i prawdopodobnie byłby poza krajem, gdyby policja próbowała go aresztować kilka dni później. Między innymi za sprawą tych informacji sędzia nie zgodził się na zwolnienie oskarżonego za kaucją.

