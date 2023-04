Mieszkaniec Florydy został oskarżony o zabicie dostawcy Uber Eats, który przywóz mu do domu jedzenie - podała agencja AP. Jak przekazały służby, mężczyzna poćwiartował swoją ofiarę. - To przerażająca zbrodnia. To co zrobił było demoniczne - ocenił szeryf Chris Nocco.

30-letni Oscar Solis miał zabić dostawcę w swoim domu w Holiday na Florydzie. Jak przekazał szeryf hrabstwa Pasco Chris Nocco, poćwiartowane ciało ofiary został odnalezione w workach na śmieci i lodówce oskarżonego. W domu Solisa znaleziono także paragon z z dostawy.

- To przerażająca zbrodnia. To co zrobił było demoniczne - powiedział szeryf.

USA: Zabójstwo dostawcy z Uber Eats. Oskarżony był wcześniej w więzieniu

Jak się okazało, podejrzany był już wcześniej karany - po czterech latach spędzonych w wiezieniu za napaść i włamanie, Solis został zwolniony z zakładu. Do zabójstwa dostawcy miało dojść podczas zwolnienia warunkowego.



Agencja przekazała, że Solisa na Florydę przeprowadził się trzy miesiące temu. Według portal the Mirror, 30-latek należał do gangu MS-13.



Chris Nocco powiadomił, że ofiarą ataku był 59-letni Randalla Cooke. Sprawa wyszła na jaw, gdy żona dostawcy nie mogła się z nim skontaktować. Kobieta o zaginięciu powiadomiła służby, po czym policja dotarła pod adres ostatniej dostawy Cooke’a - był to dom Solisa.

Jak podał portal The Mirror, służby dotarły do nagrania z kamery skierowanej na drzwi do mieszkania. Jak się okazało, nagranie urywa się w momencie, gdy na miejscu zjawił się dostawca.



Według szeryfa, Solis wciągnął dostawcę do domu i próbował go okraść. Policja odnalazła także samochód dostawcy, który został pozostawiony niedaleko mieszkania Solisa, a w domu oskarżonego znajdowała się charakterystyczna torba z pracy ofiary.

anw/polsatnews.pl