Sklep bez podwyżek. Polityk PiS komentuje słowa minister Anny Moskwy

Minister klimatu Anna Moskwa wywołała spore zamieszanie swoimi słowami o sklepie, w którym nie było podwyżek cen. Dziennikarze Polsat News ustalili, że jest to nieprawda. Do sprawy odniósł się inny minister rządu PiS Waldemar Buda, który przyznał, że wzrost cen dotknął wszystkich, jednak jak stwierdził, w małych sklepach nie było to tak odczuwalne, bo jest tam "pewnego rodzaju relacja z klientem".