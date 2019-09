Ulica Freddiego Mercury'ego powstanie w Warszawie. W sąsiedztwie Agrykoli i Łazienek

Polscy fani zespołu Queen już w marcu postulowali, by piosenkarz miał swoją ulicę. Wygląda na to, że ich życzenie się spełni. Zespół Nazewnictwa Miejskiego przychylił się do tej prośby. Nazwisko zmarłego artysty najpewniej pojawi się przy jednej z alejek w okolicach Agrykoli.

Twórcy fanklubu pierwotnie chcieli, by ulica nazwana na cześć wokalisty Queen znalazła się w parku marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na warszawskim Powiślu. Rozpoczęli nawet zbiórkę podpisów pod petycją w tej sprawie. Eksperci z ZNM uznali, że tam "nie korespondowałaby z istniejącymi upamiętnieniami".

Blisko Harrisona

Zaproponowano inną lokalizację. Chodzi o aleję łączącą ulice Kawalerii i Nojiego między ambasadami Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W pobliżu znajdują się Łazienki Królewskie i park Agrykola, a także ulica jednego z Beatlesów - George'a Harrisona.

Wstępną decyzję o alei Freddiego Mercury’ego muszą jeszcze zaakceptować radni Śródmieścia i Warszawy.

5 września skończyłby 73 lata

Freddie Mercury, urodził się 5 września 1946 roku w Stone Town na Zanzibarze. Był autorem tekstów i wokalistą brytyjskiej grupy Queen. Zespół osiągnął międzynarodową sławę dzięki utworom takim, jak: "Bohemian Rapsody", "We Are The Champions" czy "Don't Stop Me Now".

WIDEO - Międzynarodowe Zawody Balonowe do soboty w Nałęczowie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ wyborcza.pl, polsatnews.pl