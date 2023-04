Niezwykła wizyta miała miejsce w środę w miejscowości Kenai na Alasce. Do kina postanowił przyjść łoś. Media obiegło nagranie ukazujące zwierzę przechadzające się po holu.

Na nagraniach z incydentu widać, że łoś nie jest w ogóle zainteresowany filmami. Zwierzę zagląda za to do śmietnika, gdzie znajduje zestaw Happy Meal z McDonalda. Następnie pożywia się garścią popcornu znalezionego na ladzie.

- Przykro mi kolego, nie można przynosić do kina własnych przekąsek - napisała pod filmem przedstawiającym parzystokopytnego pracownica kina Jasmynne Palmer.

Łoś najprawdopodobniej przyszedł do kina w poszukiwaniu pożywienia. Do budynku mógł zwabić go zapach prażonej kukurydzy z masłem.

- Prawdopodobnie wyczuł popcorn, to bardzo charakterystyczna woń - ocenił w rozmowie z Anchorage Daily News kierownik kina Ricky Black.

W mediach społecznościowych opublikowano także nagranie z monitoringu. Widać na nim, że łoś po krótkiej wizycie w kinie, postanawia opuścić budynek.

- Nie wiem, czy Happy Meal jest zdrowy dla łosia, czy też nie. Mogę jednak śmiało stwierdzić, że nie jest on częścią jego naturalnej diety - powiedział biolog dzikiej przyrody Nick Fowler z Departamentu Wędkarstwa i Łowiectwa Alaski.

Łosie amerykańskie mogą ważyć od 280 do nawet 770 kg. Długość ich ciała wynosi ok. 3 metry, a rozpiętość charakterystycznego poroża dochodzi do 2 metrów.

Według szacunków Departamentu Wędkarstwa i Łowiectwa, na Alasce żyje od 175 do 200 tys. łosi. Karmienie ich jest zabronione przez prawo. Specjaliści zwracają uwagę, że zwierzęta mogą stać się agresywne, jeżeli spodziewają się jedzenia.

Eksperci dodają, że ataki łosi są dość powszechne: łosie napadają na więcej ludzi niż niedźwiedzie i wilki razem wzięte. - Najlepszą rzeczą, którą należy zrobić w takich sytuacjach, jest utrzymywanie dystansu. Nie należy także zakładać, że młody osobnik będzie mniej agresywny - podkreślił Nick Fowler.

