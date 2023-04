W wieku 96 lat zmarł Harry Belafonte. Informację o jego śmierci podał "New York Times". Piosenkarz przeszedł do historii jako pierwszy Afroamerykanin, który zdobył nagrodę Emmy.

Harry Belafonte zmarł we wtorek w swoim domu na Manhattanie w Nowym Jorku. Piosenkarz i aktor miał 96 lat. Wieloletni rzecznik prasowy artysty potwierdził, że przyczyną śmierci Belafotne zastoinowa niewydolność serca.

"Zmarł przełamujący bariery piosenkarz, aktor i aktywista, który stał się główną siłą ruchu na rzecz praw obywatelskich" - napisali dziennikarze "New York Times".

Breaking News: Harry Belafonte, the barrier-breaking singer, actor and activist who became a major force in the civil rights movement, has died at 96. https://t.co/LTpfanpUDq pic.twitter.com/7aUl89rLzA — The New York Times (@nytimes) April 25, 2023

Nie żyje Harry Belafonte. Zdobył nagrodę Emmy

Piosenkarz i aktor urodził się 1 marca 1927 roku w Nowym Jorku. Sławę zyskał w latach 50., dzięki piosenkom tworzonym w stylu calypso. Realizował się również jako aktor.

ZOBACZ: Jeff Beck nie żyje. Legendarny gitarzysta miał 78 lat

Harry Belafonte jako pierwszy Afroamerykanin w historii zdobył nagrodę Emmy. Wśród jego największych hitów wymienić należy "Day-o (Banana Boat Song)", "Shake Shake Senora" oraz "Jump In the Line". W 2022 roku wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

W 1985 roku był autorem pomysłu na stworzenie utworu "We Are the World". W nagraniu wzięli udział m.in. Michael Jackson, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder, Steve Perry, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Tina Turner czy Billy Joel.

Piosenkarz walczył o prawa człowieka. Harry Belafonte miał 96 lat

Harry Belafonte znany był z walki o prawa człowieka. W 1987 roku został mianowany ambasadorem dobrej woli UNICEF.

Prywatnie piosenkarz był trzykrotnie żonaty: z Marguerite Mazique Byrd, Julie Robinson i Pamelą Frank. Z pierwszą żoną miał córki Shari i Adrienne, a z drugą syna Davida i córkę Ginę.

PAP/EPA/Urs Flueeler Harry Belafonte jako pierwszy Afroamerykanin zdobył nagrodę Emmy

Jan Manicki/polsatnews.pl